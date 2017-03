May aplaudeix el “cavaller” Trump

Theresa May ha parlat en una entrevista a l’edició nord-americana de Vogue sobre la famosa foto en què Donald Trump li agafava la mà i que va ser portada de tots els diaris britànics. Lluny de criticar el president, May l’ha defensat donant a entendre que en realitat no és tan poc educat com sembla. “Crec que realment estava sent un cavaller. Hi havia una rampa de baixada i em va dir que podia ser una mica incòmode”, explica la primera ministra britànica, vestida de la firma L.K. Bennett, habitual de Caterina de Cambridge.