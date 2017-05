Mejide i Escanes es casaran en una masia del segle XVI

El Mas Cabanyes és l’escenari que han escollit Risto Mejide i Laura Escanes per segellar el seu amor. Segons informa Hola, la parella celebrarà el seu casament el 20 de maig en aquesta masia d’Argentona construïda el 1568 i envoltada per 70 hectàrees de jardins. Es dona la casualitat que els nuvis ja van visitar l’espai on es casaran el 2016, quan van assistir a la boda d’uns amics.

A més de l’emplaçament on se celebraran les noces, la núvia també ha revelat que lluirà dos vestits. Segons va confessar ella mateixa a través del seu canal de YouTube, seran de Rosa Clará, la dissenyadora que sempre havia volgut que la vestís. No és l’única dada que la model ha compartit amb els seus seguidors. Recentment ha publicat a Instagram imatges de com serien les invitacions i ha avançat que durien imprès el hashtag que tant ella com el seu futur marit usen a les xarxes socials per parlar de la seva relació. A més, va explicar que esperen comptar amb gairebé 500 convidats.

Risto Mejide va confirmar la seva relació amb Laura Escanes, amb qui es porta més de vint anys, el juliol del 2015. El setembre d’aquell mateix any el publicista va demanar matrimoni a la seva xicota des de l’escenari del Teatre Borràs, on assistien a una actuació de l’humorista Manu Sánchez.