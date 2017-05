Els 'looks' de Melania i Ivanka Trump al Vaticà (protocol·laris i desafortunats)

Després d'una audiència de trenta minuts aproximadament, el papa Francesc feia passar la resta de la comitiva que acompanyava Donald Trump en la seva visita al Vaticà, enmig de la primera gira internacional del president dels EUA. Acompanyaven Trump la seva dona, Melania, la seva filla Ivanka, i el seu gendre Jared Kushner. El seu paper era més aviat testimonial en aquesta visita. Tot i això, la presència d'elles ha causat més impressió de la prevista a causa de la seva indumentària.

Melania i la seva fillastra han seguit el protocol vaticà: s'han vestit completament de negre per a la visita i s'han cobert els cabells. Només les reines catòliques, segons el protocol, es poden vestir de blanc en una visita al Papa de Roma.

540x306 Melania Trump saluda al Papa Francesc / REUTERS Melania Trump saluda al Papa Francesc / REUTERS

No obstant això, la manera en què s'han cobert el cap ha generat un cert disgust entre alguns entesos. En el cas de Melania, la mantellina estava fixada al cap de l'exmodel de manera inexplicable. Tant inexplicable que generava l'efecte de ser massa curta. De fet, la col·locació de la peça sobre el seu cap amb sobreposicions i capes feia que no hi hagués gaire transparència i que el pes que generaven aquests plecs li deixessin la mantellina completament adherida a la cara, cosa que generava un efecte particularment estrany.

Destaca de la vestimenta de la primera dama que hagi optat per tapar-se el cap en aquesta visita, quan no ho va fer recentment a l'Aràbia Saudita, cosa que ha sigut entesa per alguns observadors com una contradicció. De fet, que no ho fes va generar polèmica, perquè Trump havia criticat Michelle Obama fa dos anys per no fer-ho en un viatge oficial a aquell país.

540x705 D'esquerra a dreta: Jared Kushner, Ivanka Trump, Melania Trump, Donald Trump i el Papa Francesc, al Vaticà / AFP D'esquerra a dreta: Jared Kushner, Ivanka Trump, Melania Trump, Donald Trump i el Papa Francesc, al Vaticà / AFP

En el cas d'Ivanka, la col·locació d'un vel de tipus xarxa al cap en comptes d'una mantellina no generava un efecte millor. Frontalment s'expandia massa cap als costats i cap amunt, com si li haguessin posat laca. De perfil, deixava entreveure la meitat del cap, cosa que en principi podria atemptar contra el protocol. A més, el fet de fixar-la a través d'una diadema generava un 'look' més informal del que el context requeria.

De la visita també ha transcendit que Melania, de religió catòlica –com el 60% de les persones del seu país, Eslovènia–, ha donat un rosari seu al Papa perquè l'hi beneís.