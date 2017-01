Melania Trump opta pel classicisme en el camí cap a la Casa Blanca

Des que es va saber que el seu home, Donald Trump, volia ser president dels EUA, Melania Trump es va convertir en una de les candidates a primera dama més vilipendiades de nord-amèrica els últims temps. La seva condició de model, els seus orígens humils o alguna de les atrevides sessions de fotos que es va fer quan encara estava en actiu van servir com a arma electoral contra el líder republicà durant la campanya. Tot i això, el baix perfil que s’esperava de l’eslovena -de 46 anys, 24 menys que Trump- potser no acabarà sent tal, vistos els seus primers passos.

Després de l’aparició que ha fet al vespre en la investidura del seu marit, en què ha emulat la tan admirada als EUA Jackie Kennedy, és d’esperar que Melania tingui pensat no passar tan desapercebuda com molts pronosticaven i recollir el testimoni de Michelle Obama, que ha tingut una presència molt destacada i no el segon pla de moltes altres predecessores.

El vestit elegit per Melania , de color blau nadó, era un clar homenatge signat per Ralph Lauren al vestit que Jackie es va posar per a la presa de possessió de JFK el 1961. Més cenyit que el de la de Southampton, llarg fins als genolls i acompanyat per una jaqueta torera d’idèntic color, Melania ha estat la silueta més vistosa de l’acte, on el color més vist entre elles ha estat el blanc. Uns guants d’ant i unes sabates que feien joc amb el vestit segellaven un look que també apostava per l’atrevida discreció amb el cabell recollit i joieria discreta.

En canvi, la filla gran de Trump, Ivanka -que s’havia especulat que acabaria fent oficiosament de primera dama-, ha optat per una discreció absoluta, lluny de les crítiques que sempre arrosseguen a la seva família de ser opulents o xarons. Uns pantalons amples i un blazer llarg i asimètric -tots dos en blanc trencat- han estat la seva carta de presentació davant d’una audiència de milions de persones.

540x589 El matrimoni Clinton el dia de la investidura de Trump / GETTY El matrimoni Clinton el dia de la investidura de Trump / GETTY

Com ella, Hillary Clinton també ha optat pel blanc total -amb un dels seus característics vestits abric- per a un dels dies més durs de la seva carrera política. Michelle Obama s'h a decantat per un còmode vestit de cintura alta i faldilla ampla en color bordeus i un abric del mateix to, cosa que ha oficialitzat el monocromatisme com a emblema de la jornada.

540x680 Melania Trump, vestida de Reem Acra en la gala de la nit anterior a la investidura de Trump / AFP Melania Trump, vestida de Reem Acra en la gala de la nit anterior a la investidura de Trump / AFP

La nit anterior a la investidura Melania ja havia recollit felicitacions entre la premsa especialitzada pel modelet del libanès Reem Acra (03) elegit per al sopar previ a la presa de possessió. Va dur una creació arrebossada de paillettes en to nude que va aconseguir remarcar la seva espectacular figura, al mateix temps que casava amb el classicisme que reclamava la vetllada.