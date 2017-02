Melania Trump demana 131 milions d'euros al mitjà que va publicar que havia estat 'escort'

Melania Trump demanarà al 'Daily Mail' 131 milions d'euros com a compensació pels danys que li va ocasionar el rotatiu a l'agost, quan va publicar que la primera dama dels EUA havia exercit com a 'escort' durant els anys 90. Tot i que el mitjà va acabar retractant-se de la seva pròpia 'informació', Melania no n'ha tingut prou i reclama aquesta gran quantitat al mitjà, tal com s'ha pogut saber gràcies als seus advocats. La primera dama dels EUA ho fa ara a Nova York després que el jutjat de Maryland on havia presentat una primera demanda a l'estiu l'hagi desestimat entenent que li pertoca jutjar-ho als tribunals de la ciutat dels gratacels, on el diari britànic 'Daily Mail' té la seva seu.

Melania Trump també va denunciar a l'estiu al bloguer Webster Tarpley per difamació per haver-se fet ressò d'aquesta mateixa suposada dedicació laboral d'ella durant la dècada dels noranta. En aquest cas, hi ha hagut un acord judicial amb l'escriptor i aquest li pagarà "una suma substancial" –que no ha transcendit– a banda de disculpar-se públicament.

"Vaig publicar un article el 2 agost 2016 sobre Melania Trump que estava ple d'afirmacions falses i difamatòries sobre ella", ha admès Tarpley en un comunicat divulgat pels advocats de la primera dama. "No tenia una base de fets legítima per fer aquestes afirmacions falses i em retracto d'elles. Sóc conscient que van ser molt nocives i feridores per la senyora Trump i la seva família, i per tant li demano perdó a ella, al seu fill, al seu marit i als seus pares per haver fet aquestes afirmacions falses", afegeix.

El motiu que fa que Melania hagi demanat tants diners al 'Daily Mail' és el suposat perjudici que això provoca a la seva marca. Els seus advocats justifiquen la xifra assegurant que les informacions han fet que "la firma hagi perdut un valor significatiu" de "milions de dòlars" en oportunitats de negoci que mai van arribar a ser pel dany que el diari va causar a la seva persona. Cal recordar que Melania Trump té diversos negocis que porten el seu nom dedicats al sector de la joieria i la cosmètica.