Melania Trump travessa el mur

La mateixa setmana que el seu marit firmava el decret per erigir el mur entre els EUA i Mèxic la cara de Melania Trump ha aparegut als quioscos del costat sud de la frontera. La primera dama protagonitza l’últim número de l’edició mexicana de Vanity Fair, que en portada la retrata cargolant un collaret com si fossin espaguetis. La primera pàgina avança que Melania parla “del seu tèrbol passat familiar” i “les tàctiques per lidiar amb el seu marit”, però el titular de l’entrevista no aclareix què li sembla la política d’immigració del president: “Rebutjo el bòtox i les injeccions, crec que són perjudicials per a la cara i els nervis”, diu.