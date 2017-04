Melania es retrata en el pitjor moment

La Casa Blanca va fer pública dilluns la primera foto oficial de Melania Trump com a primera dama dels Estats Units, feta a la residència presidencial i acompanyada per una breu biografia. “Em sento honorada de servir com a primera dama i espero treballar en nom del poble nord-americà en els pròxims anys”, explica la dona de Donald Trump en un breu comunicat difós alhora per la Casa Blanca.

En el comunicat hi ha un enllaç a la web de la Casa Blanca, on hi ha la foto i una breu biografia. El text explica que Melania va començar la seva carrera de model als 16 anys i que va aparèixer en campanyes fetes pels millors fotògrafs de la indústria. Que “ es preocupa profundament pels assumptes que afecten les dones i els nens” és una altra de les aportacions més destacables de la seva presentació a la web.

Official Portrait of First Lady pic.twitter.com/K1DUVE5kSI — Melania Trump (@FLOTUS) 3 d’abril de 2017

La presentació oficial de Melania arriba després que més de mig milió de persones hagin firmat un Change.org per demanar que la primera dama es traslladi a la Casa Blanca. La petició reclama que Melania pagui ella mateixa el cost afegit que té per a l’erari públic dels EUA que ella visqui a la Trump Tower de Nova York, on es vol estar amb el seu fill Barron, de 10 anys, fins que acabi el curs escolar.

Abans que Trump fos elegit president, el departament de policia de Nova York va fer públic que la seguretat de la família Trump costava un milió de dòlars diaris. Una xifra que va augmentar després de la seva victòria pel fet que, entre altres motius, ella no visqui a la residència presidencial.

De la seva foto oficial han sigut molt comentades dues coses, l’excés de Photoshop a la cara i un dels anells que porta. La joia està valorada en tres milions de dòlars i és el regal que Trump li va fer quan li va demanar matrimoni.