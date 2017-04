Melanie Griffith: “Sempre vaig estar pendent dels meus fills”

260x366 Melanie Griffith, en una foto d'arxiu / NEILSON BARNARD / GETTY Melanie Griffith, en una foto d'arxiu / NEILSON BARNARD / GETTY

Quan persones tan conegudes com Melanie Griffith es deixen entrevistar sobre la seva vida privada, no acostumen a ser tan sinceres com als espectadors els agradaria. Principalment, perquè no necessiten vendre la seva intimitat per viure. I precisament per aquest motiu resulta interessant l’entrevista que ha concedit la filla de Tippi Hedren a la revista Porter, en què ha parlat sense gaires embuts dels temes més polèmics de la seva vida.

Durant l’entrevista, l’actriu és preguntada pels seus tres divorcis: de Don Johnson, Steven Bauer i Antonio Banderas. Tres fracassos que diu que l’han deixat “tocada”. “Soc tímida amb els homes, ara. No he conegut ningú en els gairebé dos anys que porto sola”, confessa l’artista, que fa poc s’ha esborrat del muscle el tatuatge amb el nom del seu últim ex, Antonio, dins d’un cor. Respecte al malagueny, explica que es va sentir atrapada en la relació. “Part dels motius pels quals em vaig separar és perquè personalment em vaig quedar atrapada. No deixaré que això torni a passar, vull poder fer el que vulgui”, expressa l’artista.

Griffith tampoc ha defugit un tema que la persegueix des de fa anys: l’addicció a l’alcohol. Des que la van ingressar el 1988 en una clínica de desintoxicació, poques vegades havia parlat tan clar d’aquesta qüestió: “En aquell moment, jo era una mare funcional, no una borratxa tirada per terra. Vaig fer coses que no hauria d’haver fet, però sempre vaig estar pendent dels meus fills”. A Porter, Griffith tampoc s’amaga de l’addicció que va tenir a la cirurgia estètica. “No vaig ser-ne conscient fins que la gent va començar a dir: «Però Déu meu, què s’ha fet?» Vaig haver d’anar a un altre metge per desfer algunes operacions. Afortunadament, ara semblo molt més normal”, opina l’actriu.