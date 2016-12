Més enllà d’Ikea: la nordicmania es fa lloc a Catalunya

Color blanc i fusta de pi. Roba funcional, sòbria, sense estampats. Pa de sègol amb areng o salmó marinat. Fredor, ordre i equilibri. Més enllà del fenomen Ikea, els dissenys i l’estil de vida nòrdics han trobat molts adeptes a casa nostra. El Pare Noel va desembarcar a moltes llars catalanes el 24 a la nit: però no és l’únic nòrdic que s’ha colat a casa nostra últimament.

Suècia a l’Hospitalet

Entre els catalans que han abraçat amb entusiasme la nordicmania hi ha el periodista Rafa Mingorance. Algunes dades que confirmen la passió de Mingorance pels països vikings: les últimes vacances les va passar a Estocolm; casa seva bé podria ser un piset de Malmö (“Visc a l’Hospitalet de Llobregat, però quan entres a casa meva tens la sensació de ser a Suècia”), i moltes de les peces de roba que llueix les ha comprat per internet i són obra de dissenyadors nòrdics.

“Em vaig enganxar al tema nòrdic a través de la decoració. La porta d’entrada va ser Ikea i, a partir d’aquí, em vaig interessar per la roba, la gastronomia i la forma de vida escandinava en general”, explica Mingorance. I afegeix: “Em resulta molt atractiva la relació que els nòrdics tenen amb la natura. Acostumen a ser molt educats, aposten per la qualitat, per les coses ben fetes, i tot plegat m’agrada. En certa manera els nòrdics connecten en aquest sentit amb els japonesos”, puntualitza el periodista.

¿Però és possible viure a Barcelona a la manera escandinava? Més enllà de diferències genètiques i climàtiques insalvables, el cert és que cada cop hi ha més negocis nòrdics a la ciutat: des de botigues de decoració, moda i complements fins a locals de gastronomia.

A banda de les superconegudes galetes i les mandonguilles d’Ikea, la Ciutat Comtal ofereix autèntica cuina sueca al Pappa Sven del carrer Villarroel. Els propietaris de l’establiment, Nina Olsson i Erik Nilsson han tingut cura de cada detall del restaurant per convertir-lo en un reducte nòrdic a la ciutat.

La decoració i la il·luminació traslladen el comensal a un poblet mariner on els menjars fumats i marinats tenen un paper protagonista. Als migdies ofereixen un menú que inclou barra lliure d’amanides amb verdures, mongetes, patates i fumats. Els segons plats varien cada setmana, però mai hi falten les mandonguilles amb puré de patata, salsa de nata i fruites vermelles. És recomanable deixar forat per a les postres i gaudir de l’autèntica rebosteria sueca. La cuina sueca pot semblar austera però -us ho assegurem- és molt rica en textures, aromes i sabors.

Més enllà d’Ikea

Ikea continua sent la reina de la decoració escandinava a Catalunya, però el cert és que a Barcelona han obert altres botigues d’estil nòrdic, com ara Nordicthink i Codeco, i cada cop hi ha més opcions.

A Codeco ens expliquen que busquen “l’equilibri” i que ofereixen una àmplia gamma de “productes orgànics” que connectin amb la natura. La puresa i l’harmonia són l’atmosfera que trobareu en aquesta botiga del carrer Enric Granados. En el cas de Nordicthink, els seus propietaris van començar amb vocació de crear un establiment online de disseny escandinau contemporani, però el negoci va anar creixent fins obrir una botiga. Avui Nordicthink compta amb un showroom de 300 m, ubicat al carrer Casanova. Treballen amb marques reconegudes, com Skagerak, Muuto i String, entre d’altres, però també comercialitzen propostes innovadores i no disponibles en altres llocs, com la firma danesa Won.

Una altra opció per adquirir mobles escandinaus és la botiga de Sofie Gidlööf al Born, que ven delicioses peces vintage. Cada tres mesos, Giddlööf viatja cap al nord i torna amb mobles antics que restaura ella mateixa al taller que té sota la botiga. També accepta encàrrecs: si busqueu una tauleta nòrdica per a un racó especial o qualsevol altra peça, li podeu transmetre la vostra idea i ella si la troba us la farà arribar a Barcelona.

Segell escandinau

Barcelona també disposa d’un establiment on es pot adquirir autèntica papereria escandinava: es diu Ordning&Reda i aquí els protagonistes són les llibretes de tota mena, els àlbums de fotos i els complements d’escriptori del més pur estil nòrdic.

Pel que fa a la roba, a banda del gegant suec H&M, la firma Snö ofereix peces de dissenyadors nòrdics, accessoris, productes de cosmètica i alguns objectes de decoració a preus molt raonables. I per als més menuts, la marca sueca Lipfish proposa un ampli catàleg d’articles còmodes i resistents. Un detall curiós és la gran quantitat de negocis online establerts a Barcelona que acosten els dissenys nòrdics. Dos exemples: Scandinaviandesigncenter.esi Mivinteriores.com.

Una mica de cultura nòrdica

Entre tanta varietat, a Barcelona, de mobles, teixits, complements i receptes, ja només cal dominar alguna llengua nòrdica i conèixer la manera de fer d’aquests pobles per submergir-nos al 100% en la seva atmosfera. Totes dues coses es poden fer a l’Institut Nòrdic, l’única escola d’idiomes de l’Estat especialitzada en idiomes nòrdics. Hi ensenyen suec, noruec, danès, finès i islandès. L’Helga Mjöll Oddsdóttir és professora d’islandès en aquest institut. Va néixer a Akureyri (Islàndia) però viu des de fa temps al barri de Gràcia. L’Helga diu que Gràcia s’assembla molt al seu poble d’Islàndia, on tots es coneixen. Assegura que la curiositat és el que empeny els seus alumnes a estudiar islandès i creu que catalans i islandesos compartim el fet de parlar una llengua que no tothom coneix.

A l’Institut Nòrdic també compten amb una biblioteca molt completa i han creat un club on fan tertúlies, projecten pel·lícules i ofereixen informació turística sobre els països nòrdics. En definitiva, el lloc ideal perquè aquests nordicmaníacs cada cop més nombrosos a casa nostra hi trobin la inspiració.