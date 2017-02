Més de mil convidats a la festa de H&M

La inauguració de la nova botiga de H&M al passeig de Gràcia de Barcelona dimecres a la nit va aplegar més d’un miler de persones al llarg de les quatre plantes que té l’establiment. Actrius com Andrea Duro, Cristina Brondo, Aida Folch i Alba Ribas van compartir vetllada amb altres cares conegudes, com les models Clara Mas (02), Neus Bermejo i Victoria Abron i les nedadores olímpiques Gemma Mengual i Ona Carbonell. La festa va estar amenitzada pel model britànic Stephen James i pel discjòquei Mr. K, nominat a un Goya aquest any.