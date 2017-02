Mette-Marit busca el gos a través d’Instagram

Mette-Marit de Noruega, futura reina consort del país escandinau, va anunciar al seu Instagram que la seva gossa Muffins havia desaparegut mentre esquiaven. Un anunci que deixava clar l’amor que senten a la seva família per aquesta femella de labraddodle, de tres anys. Tot i que moltes persones li van donar suport, al final no va fer falta l’ajuda ciutadana per recuperar el cà, que va ser trobat al costat del cotxe d’ella i el príncep Haakon. Amb una foto de la seva filla Ingrid abraçada al gos, Mette Marit va confirmar que ja l’havien recuperat.