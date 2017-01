Fadi Fawaz va ser presentat als mitjans com el nòvio de Georgre Michael després de la mort del cantant. Ara amics del difunt han explicat que feia un any i mig que no eren parella, cosa que el perruquer hauria amagat després del succés. Després d’això, Fawaz ha denunciat que els tuits que hauria fet respecte a la mort de l’artista són fruit d’un hackeig.