Middleton i Mejide: cinc dies per al “sí, vull”

Risto Mejide i Pippa Middleton es casen aquest dissabte. Però cadascun amb la seva parella. El publicista, de 42 anys, dirà el “Sí, vull” a Laura Escanes, de 21, en una cerimònia que tindrà lloc a la tarda al Mas Cabanyes d’Argentona, al Maresme, un edifici construït al segle XVI i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat. En aquest espai, els nuvis (2) hi han organitzat una celebració per a uns 500 convidats, que tindran ocasió de veure la núvia amb dos vestits diferents. Segons ha avançat ella mateixa a través de YouTube, tots dos seran obra de Rosa Clará.

Mejide i Escanes van fer pública la seva relació fa menys de dos anys, el juny del 2015, i quan feia tot just dos mesos que ell havia deixat la seva anterior parella, Carla Nieto. Poc després, al setembre, Mejide va convertir el seu prometatge en tot un espectacle: va pujar a l’escenari del Teatre Borràs de Barcelona durant una actuació del monologuista Manu Sánchez i va demanar matrimoni a la noia davant dels espectadors que omplien la platea.

Unes hores abans que aquesta relació es formalitzi, els focus de la premsa rosa s’orientaran cap a l’església de Saint Mark de la localitat d’Englefield, a l’oest de Londres, on tindrà lloc, durant el matí, l’enllaç de Pippa Middleton amb l’empresari anglès James Matthews (1). La festa posterior es farà en una mansió del segle XIX propietat de la família de la núvia. Tot i que es tracta pràcticament d’una boda reial, la llista de convidats serà notablement més curta que la que han confeccionat Mejide i Escanes: 150 persones. Això sí, entre els assistents hi haurà diversos membres de la casa reial britànica, encapçalats pels ducs de Cambridge, Kate Middleton -germana de la núvia- i el príncep Guillem, que hi assistiran amb els seus fills, Jordi i Carlota. També hi serà el príncep Enric, que previsiblement estarà acompanyat de la seva nòvia, l’actriu nord-americana Meghan Markle, una presència que servirà per confirmar oficialment la seva relació. Middleton, de 33 anys, i Matthews, de 41, són parella des del 2015 i es van prometre l’estiu passat.