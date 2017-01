Miki Nadal i la seva dona perden un fill

El col·laborador televisiu i humorista Miki Nadal i la seva dona, Carola Escámez, han perdut la criatura que estaven esperant. A través d’Instagram, la bloguera ha explicat que tenia un embaràs ectòpic i que finalment no li ha pogut donar un germà a la seva primogènita, Carmela. “Havíem de ser quatre, però no ha pogut ser. Serà, segur... Embaràs ectòpic. No he començat bé l’any, però després de l’operació d’avui la meva salut ha millorat molt i estic gairebé fora de risc. Ara a recuperar-se per gaudir d’aquesta vida tan meravellosa”, ha escrit Escámez, de 32 anys. Nadal té 49 anys, i la filla que tenen en comú, un i mig.