Milà s’inspira en el disseny ‘made in Barcelona’

El Saló del Moble de Milà obre avui les portes per mostrar un any més les últimes novetats de disseny en el sector de l’interiorisme. A més de l’espai firal, el saló -que en aquesta 56a edició compta amb gairebé 2.000 expositors i preveu rebre uns 300.000 visitants-també acull com cada any el Fuorisalone, un seguit d’exposicions i intervencions repartides per tota la ciutat que converteixen la capital llombarda en una gran festa. És en un d’aquests espais on enguany trobem una exposició molt especial: Inspired in Barcelona: in & out, que mostra prop de 90 productes de mobiliari, il·luminació i tèxtil inspirats en els valors i l’estil de vida de la capital catalana. Hi participen les marques i els dissenyadors més representatius de casa nostra, com ara Eugeni Quitllet, Jaime Hayon, Patricia Urquiola, Miguel Milá, Santa & Cole, Mobles 114 i Nanimarquina.

La mostra, fins al 9 d’abril al Palazzo Isimbardi -espai emblemàtic del San Babila Design Quarter de Milà-, és una iniciativa del BCD Barcelona Centre de Disseny i la Generalitat per potenciar el posicionament creatiu i innovador del disseny català. “Moltes d’aquestes marques ja han estat al saló però és el primer any que es presenten conjuntament en un únic espai”, explica Maria Baxauli, directora de promoció del BCD. “L’objectiu és mostrar el potencial que hi ha a Barcelona. Hi ha molt talent però encara ens falta projecció internacional”. En xifres, el sector de l’interiorisme a Catalunya agrupa més de 1.800 empreses que facturen al voltant de 4.500 milions d’euros i sumen més de 23.000 treballadors.

Realçar el caràcter mediterrani

L’exposició recrea l’atmosfera de Barcelona, una ciutat en la qual, segons Baxauli, el disseny i l’arquitectura inspiren els hàbits socials i constitueixen valors tangibles per als seus ciutadans i els turistes que la visiten cada any: “El nom d’ In & out vol reflectir la idea que la vida a Barcelona transcorre entre dins i fora les cases. Volem transmetre el caràcter d’una ciutat mediterrània, les ganes que tenim de fer vida al carrer, a les places, a les terrasses...”

“Tot això es reflecteix en un disseny concret, diferent del d’altres ciutats, que ens dona personalitat”, explica Baxauli, comissària de l’exposició juntament amb els dissenyadors d’Emiliana Design Studio, Ana Mir i Emili Padrós, que en aquesta mostra exposen una col·lecció de llums produïts per l’empresa Vibia. “Hem intentat escollir els productes que més reflecteixen aquesta idea. A més de mobles, llums i teixits, també hem volgut afegir-hi algun producte diferent i característic de Barcelona -explica la dissenyadora Ana Mir-, com ara unes persianes molt típiques d’aquí, que en altres països no s’utilitzen, un futbolí contemporani o una barbacoa portàtil”.

Els nous editors

A més de transmetre aquesta essència barcelonina, l’exposició també vol destacar la tendència creixent entre els dissenyadors a l’autoedició. “Al costat de les catifes de Nanimarquina, les rajoles del terra barceloní de Mariscal o els diversos productes de Mobles 114, que són marques i dissenyadors més consolidats, trobem les propostes de nous editors, com Lagranja Design, Andreu Carulla, Jordi Ribaudí o Martín Azúa -assenyala Mir-. Volem mostrar totes les realitats del disseny i creiem que també pot ser una oportunitat per donar-se a conèixer”.

Azúa, que en l’exposició presenta diversos objectes fets amb ceràmica, és un dels nous autoeditors destacats. “Crec que és una bona alternativa. M’interessen les sèries petites i els objectes especials. A més, m’agrada col·laborar amb artesans, el treball és molt enriquidor i això es nota en la qualitat de les peces”, explica el dissenyador, que fa cinc anys que va començar a editar-se els seus propis productes a través de la marca Numbered. “Crec que ara és una tendència en alça sobretot per necessitat. Només un grup reduït de dissenyadors tenen l’oportunitat de dissenyar per a les grans empreses. I sempre són els mateixos”, exposa Azúa.

A l’altra banda trobem el dissenyador Eugeni Quitllet, que sempre ha preferit treballar per a empreses. “Penso que el disseny té sentit quan hi ha una empresa industrial al costat, per a mi és un diàleg entre indústria i creació -explica el dissenyador-. Crec que l’autoedició té coses bones, com per exemple que et permet ser més creatiu. Però també crec que et limita, ja que normalment no tens accés a materials més nous i amb més possibilitats”.

La cadira produïda per Mobles 114 que Quitllet exposa a Inspired Barcelona: in & out reflecteix aquesta idea. “És una cadira per a la ciutat i vol ser una icona de la Barcelona més industrial, tot i que amb un toc poètic”, explica el dissenyador. Quitllet valora positivament que es tirin endavant iniciatives com la d’aquesta exposició. “Des dels Jocs Olímpics Barcelona viu un boom en el disseny, però no hem sabut canalitzar-lo. Crec que tenim potencial i talent però si ens comparem amb altres ciutats ens falta sobretot molta organització. En altres llocs tot funciona com una roda d’engranatge: les escoles de disseny, les exposicions i les empreses van de la mà. En canvi, aquí, tinc la sensació que encara som peces soltes. Iniciatives com aquesta són passos endavant. Hem de fer pinya”.