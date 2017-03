@Millet, el primer ‘influencer’

Fa anys, a la gent que havia fet d’internet un ofici se’ls anomenava bloguers, ja que la majoria omplien blogs amb textos curts i fotos d’ells mateixos per satisfer la curiositat dels primers usuaris de la xarxa. Però allò ja ha passat a la història i, tot i que el terme ha quedat, actualment es coneix aquests cibernarcisistes com a influencers, perquè el que en destaca no és que omplin un blog, sinó el poder de prescripció que tenen sobre els habitants de les xarxes socials.

En el seu context internàutic, els influencers fan tot el que tenen al seu abast per tenir més i més seguidors i, d’aquesta manera, intenten avalar el fet que les marques els paguin fortunes perquè els facin publicitat encoberta a les xarxes, on parlen de productes com si els encantessin quan en realitat ho fan perquè els han pagat prèviament. És a dir, són professionals liberals que intenten influir. Aquest és el seu ofici i d’aquí ve el seu nom.

Dic tot això pensant en Fèlix Estic-fet-una-porqueria Millet, que aquesta setmana defensava que havia pagat amb fons del Palau de la Música els casaments de les seves dues filles perquè el Palau necessitava “publicitat i que la gent sabés que allà també s’hi podien celebrar bodes”. És a dir, que l’ancià va pensar en ell i la seva família com si fossin @Dulceida o @Princepelayo i va creure que Catalunya els seguiria i hi hauria un tsunami de bodes al Palau. Tant és així, que afirma que les seves campanyes d’influència mereixien ser generosament finançades. Perquè l’amor a la institució hi era. Però tant com per fer-ho gratis, no...

Vist ara, resulta molt graciós pensar que Millet es cregués capaç de crear una tendència positiva cap a res en general. No em negaran que un empestat social com ell dient que volia ser un influencer és una imatge curiosa. Però per sobre d’això, les seves paraules, per a mi, encarnen de forma fascinant la fragilitat a la qual estan sotmesos els personatges públics, des de l’alta burgesia fins a la plebs. Així, fent paral·lelismes, em moro de riure imaginant els Millet -que algun productor faci una versió de Dinastía amb ells, sisplau!- penjant fotos seves al front row de la Bridal Week de Barcelona i explicant que estan elegint vestit per casar-se al Palau. Per cert, ¿i si cridessin el wedding planner a declarar? ¿S’imaginen que haguessin comprat les flors a l’empresa de jardineria de Marta Ferrusola? Que hilarants són sempre els detalls...

En tot cas, al final resulta que aquella gran publicitat que diu Millet que li feia al Palau sí que ha tingut aquest efecte a nivell quantitatiu. Ara tothom sap -encara demanaran royalties...- que qualsevol que ho pogués pagar es podia casar al Palau de la Música. Una altra cosa és l’impacte qualitatiu de la publicitat dels Millet SA, que nou anys després que explotés el cas encara estan embrutant el nom de la institució explicant la seva barra lliure.

És com si aquella famosa de qui diuen que li va explotar una pròtesi mamària en un avió -ella sempre ho ha negat...- reivindiqués que gràcies a ella moltes dones van descobrir l’augment de pits. Li hauríem de dir que sí, perquè tindria raó. Però esclar, potser aquestes dones després es van fer budistes, en comptes de posar-se pits...

I pensant en la fi de nissagues populars, em venia al cap com la societat completament tecnològica en què estarem immersos d’aquí res també acabarà amb una de les nissagues més grans, la de les criades venjatives. Amb les noves filtracions de Wikileaks sobre com espia la CIA, hem sabut que des dels EUA l’organisme segresta els altaveus de les Smart TV i grava el que diuen els subjectes espiats. I el mateix amb els mòbils, tauletes i ves a saber si també amb les sandvitxeres. Un panorama horrible per a les criades que treballen en cases de famosos, que ja no podran anar a la tele a desfogar-se -i facturar- quan les seves mestresses les facin fora. Perquè en un futur, ho remarcava a El País dimecres Jerry Kaplan, viurem en “nacions automatitzades” i tot ho faran les màquines. O sigui, que les criades que ho acceptaven tot durant anys per després fer xantatge a les seves famoses caps ara s’hauran de buscar un altre horitzó professional més enllà de la delació.

D’aquí uns anys, quan un programa de tele vulgui esquarterar públicament les intimitats d’algun famós o famosa, ja no podrà oferir diners a la criada perquè esbudelli en directe els seus excaps. El programa en qüestió haurà d’infectar-li la Thermomix amb algun software malvat i, posteriorment, emetre les gravacions. Bé, això amb sort, perquè la Thermomix només és a la cuina, i esclar, en el cas de famosos rics no és útil, perquè a la cuina no saben ni com s’hi va. De fet, alguns no en tenen, perquè no mengen res per sortir bé a les fotos...

Em temo que serà molt més útil punxar-los la Roomba per poder recopilar informació sobre ells, ja que aquest aparell circula impunement per tota la casa. Els avanço la nova crisi del paper cuixé quan es compleixi el meu vaticini futurista. D’aquí deu anys, Alba Carrillo sortirà plorant desconsolada en algun programa de Mediaset dient: “Me he visto obligada a pasar la mopa por miedo a que Feliciano me ciberespíe ”. I, mentrestant, jo encara estaré estalviant per comprar-me l’aparell.