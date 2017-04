Mones per mirar... i tocar

"Són de xocolata de veritat?”, se sent que diuen darrere de l’aparador de la pastisseria que l’escola Hofmann té al carrer dels Flassaders de Barcelona. “Observar les cares de les criatures quan contemplen les figures és molt divertit”, assegura Eric Ortuño, pastisser d’aquesta escola, que aquest any s’ha inspirat en personatges com Tintín o els protagonistes de Barri Sèsam per crear les noves mones de xocolata. “Amb l’equip de pastissers sempre pensem motius que agradin a les criatures”, explica Ortuño. Per aquesta raó, el Monstre de les Galetes i l’intrèpid periodista creat per Hergé, entre d’altres, han sigut els escollits per convertir-se en les mones de xocolata de la temporada. “La veritat és que les mones inspirades en personatges fantàstics tenen molt èxit, s’han venut molt aquestes últimes setmanes”, diu el pastisser.

Encara que als petits, i als no tan petits, els sembli mentida, aquestes figures estan fetes únicament de xocolata. “Ens basem en la tradició dels mestres xocolaters de Catalunya i, per tant, totes i cada una de les figures de xocolata les fem sense motlles”, comenta Ortuño. Les peces per crear les mones són daus, ous i tubs de xocolata, i a partir d’aquí cada pastisser fa servir la seva habilitat per anar muntant la figura, com si es tractés de peces de Lego.

Catalunya com a referent

Quan Ortuño estudiava pastisseria a França, on va viure fins a l’any 2000, els seus mestres sempre posaven Catalunya com a referent a l’hora de treballar la xocolata: “Les figures de la mona de Pasqua eren motiu d’estudi de tan extraordinàries com les feien”. Era l’època de grans xocolaters com ara Antoni Escribà, pare del pastisser Christian Escribà, o Joan Giner, de la pastisseria Mora de Barcelona.

Ara la tradició continua vigent. “França segueix observant de prop els pastissers catalans -assegura Ortuño-. Però ara els referents són uns altres”. Alguns exemples són Enric Rovira, Raúl Bernal, Ramon Morató, Miquel Guarro, Lluís Costa o el mateix Christian Escribà. En el panorama actual, a més, cal afegir-hi Eric Ortuño, que va ser la mà dreta de la desapareguda pastissera Mey Hoffman. “Treballàvem molt bé plegats perquè vam tenir una formació molt semblant”, explica Ortuño. El cas és que junts es van proposar fer mones cada any més sorprenents. “És una bogeria fabulosa que ens permet crear amb molta llibertat -explica el pastisser-. Curiosament, les tècniques no han evolucionat respecte a les mones de Pasqua dels anys 60, perquè la tasca continua sent artesanal i minuciosa”.

Un altre dels pastissers que cada Setmana Santa innoven amb les mones és Raúl Bernal, que aquest any ha creat diversos animals salvatges de xocolata: una cobra, un mandril i un ratpenat. “M’agraden aquests animals perquè tenen un punt de tendresa i alhora de perillositat per diferents motius”, exposa Bernal. Les seves mones estan fetes a partir d’esferes de xocolata, de diferents mides, i es caracteritzen perquè totes les figures tenen una X col·locada al melic, com a marca pròpia.

Una tradició que s’estén

Actualment Bernal està a punt d’obrir el seu primer obrador de pastisseria a Osca, després d’haver treballat com a professor pastisser a l’obrador Chocovic de Vic durant cinc anys. “Estic impressionat amb la quantitat de missatges que he rebut aquí encarregant-me mones de Pasqua de xocolata”, diu Bernal, tot i que creu que encara haurà de fer molta feina per fer arrelar la tradició de la mona a Osca, on dilluns ni tan sols és festa. “La tradició de les figures de xocolata s’està estenent a diversos llocs d’Europa i del món, sobretot gràcies a les xarxes socials. A mi m’han encarregat cursos teòrics i formacions sobre les figures de xocolata a Itàlia, per exemple”, explica Bernal, que considera que la gràcia de les mones és precisament fer petites escultures amb xocolata i fer que siguin artístiques.

Per la seva banda, el xocolater Enric Rovira ha apostat aquest any per inspirar-se en cases d’arquitectura contemporània. “El dibuix i l’equilibri són molt importants en l’arquitectura i en la xocolata”, afirma Rovira per comparar les dues disciplines. Com a amant del disseny, el xocolater subratlla la importància de treballar els volums de les figures de xocolata. “La part constructiva de les figures de xocolata pot arribar a ser tan exacta i precisa com la disciplina arquitectònica”, explica el professional. Enric Rovira distribueix les seves creacions a pastisseries de Catalunya, ja que no disposa de botiga pròpia.

Finalment, a la pastisseria Rocambolesc de Girona, Jordi Roca s’ha inspirat en les figures moai de l’illa de Pasqua, a Xile, ja que fa poc va visitar aquest país. “La mona d’aquest any del Rocambolesc és molt mona i molt de Pasqua”, comenta fent broma el petit dels germans Roca.

Escribà crea una mona dedicada al parc Ferrari Land

Un dels xocolaters més mediàtics, Christian Escribà, que ja prepara per a l’estiu nous capítols del programa Bogeria a la pastisseria, ha recreat amb xocolata el parc temàtic de Ferrari Land. “M’encanten els parcs temàtics i aquest any tenia clar que havia de lligar la coincidència de l’estrena del Ferrari Land a Port Aventura amb la mona de Pasqua”, explica al seu obrador a Barcelona. La pastisseria Escribà, a mitja tarda, és una desfilada constant de criatures acompanyades d’adults, que contemplen bocabadats la maqueta en 3D de xocolata del Ferrari Land. Té una extensió de 2 metres i conté 50 kg de xocolata negra. “No només està feta de xocolata: per fer els arbres he fet servir pa de pessic; per a la gespa, coco ratllat de colors; i per als troncs, regalèssia”, explica Escribà.

“El programa de televisió ha tingut molt bona acollida entre el públic infantil i familiar”, explica el pastisser, que assegura que el món del dolç agrada a persones de totes les edats. En un moment que té lliure, Escribà mostra el catàleg de mones que ha preparat per a la Pasqua d’aquest any. A més de l’espectacular Ferrari Land, trobem des de figures del Barça o de Star Wars fins a l’estrella del patinatge Soy Luna o els dibuixos animats Ladybug.

Pel que fa a la maqueta comestible del parc temàtic de Ferrari Land, estarà exposada a la pastisseria durant un mes. “Els turistes queden fascinats amb la tradició de les mones de Pasqua”, assenyala Escribà, que explica que passat aquest mes traslladaran aquesta mona gegant a les instal·lacions de Ferrari Land.