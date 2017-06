Mor la icònica model i musa dels Rolling Stones Anita Pallenberg

La model, actriu i musa dels Rolling Stones, Anita Pallenberg, va morir aquest dimarts als 73 anys per causes que es desconeixen. La 'It Girl' i icona de moda de Kate Moss, va ser parella del teclista del grup de rock, Brian Jones, i també del guitarrista Keith Richards, amb qui va tenir tres fills.

L'actriu Stella Schnabel, amiga de Pallenberg, va ser qui va anunciar la seva mort a Instagram. "Mai he conegut una dona com tu, Anita", va escriure la filla del cineasta i pintor Julian Schnabel.

Anita Pallenberg amb Keith Richards i un dels seus fills, Marlon / John Minihan (Getty)

Nascuda a Roma el 1944, Pallenberg va participar en diverses pel·lícules - entre les quals com a protagonista a 'Performance' (1970), amb Mick Jagger, i a 'Barbarella' (1968), juntament amb Jane Fonda. També apareix en el documental sobre els Rolling Stones 'Sympathy for the Devil' (1968), dirigit per Jean-Luc Godard.