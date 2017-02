Mor la mare de Tom Cruise als 80 anys

La mare de Tom Cruise, Mary Lee Sud, va morir la setmana passada mentre dormia, segons informen diversos mitjans nord-americans, que no apunten una causa clara de la mort. La capella ardent de la difunta, que tenia 80 anys, s’ha instal·lat en una església local de la Cienciologia, on Cruise i les seves germanes, Lee Ann DeVette, 57, Cass Mapother, de 55 anys, i Marian Henry, de 52 anys, l’han vetllat.

Mary Lee va ser una de les responsables que el seu fill es dediqués a la interpretació, segons ells mateixos han explicat en diverses ocasions, animant-lo a participar en grups de teatre i admirant el seu talent. Sent “la seva millor audiència”, segons va declarar Mary Lee a Rolling Stone fa anys.

Lee es va divorciar del seu primer marit el 1974 després d’un matrimoni que s’ha descrit com a “tumultuós”. El mateix Tom Cruise va reconèixer en alguna ocasió que el seu pare havia sigut “un xulo”. No era estrany que Mary Lee Sud acompanyés el seu fill en rodatges i en esdeveniments com estrenes o festes a Hollywood.

Nascuda a Louisville, a l’estat nord-americà de Kentucky, com a Mary Lee Pfeiffer, la mare de Cruise era mestra d’educació especial quan es va casar amb el pare de l’actor, que treballava com a enginyer elèctric. La família va viure a Syracuse, Nova York, lloc on va néixer Cruise fins que es van traslladar a Ottawa, al Canadà. El 1978, quatre anys després de separar-se, Lee es va casar amb el seu segon marit, Jack South, a qui havia conegut a Nova Jersey.