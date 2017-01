Naulover: 60 anys fent roba 100% barcelonina

“Treball, treball i treball”. Segons Carme Noguera, dissenyadora i propietària de Naulover, aquest és el secret de l’èxit de la marca, que enguany celebra el seu 60è aniversari. Ho diu asseguda al backstage, poc abans que comenci el que serà la seva 12a desfilada al 080, és a dir, que és una de les marques amb més història dins aquesta passarel·la. La col·lecció que presenten per l’hivern 2017/2018 és molt adient per a mostrar a l’escenari de la Sala Tallers del TNC, ja que està inspirada en el personatge d'Ofèlia, de Shakespeare. Concretament en el quadre d’’Ophelia’ de John Everett Millais (1852). “M’agrada molt l’estètica del quadre i també el personatge –explica la dissenyadora–. Volíem fer una cosa romàntica i de conte de fades i aquest personatge literari ens ajuda”. Tot i així, la dona a qui va enfocada la roba no és gens fictícia: “Penso en una dona real, que s’aixeca a les 7 h del matí i no torna fins tard i s’ha d’ocupar de moltes coses. Una dona que és valenta –explica–. Encara que Ofèlia sigui un personatge torturat, m’agrada la idea de pensar que s’aixeca, es rebel·la i es fa forta. És una Ofèlia portada al món actual i amb un toc punk”.

Laura Sánchez és Ofèlia

Naulover és coneguda per portar sempre alguna cara coneguda al 080. Aquest any li ha tocat a la model Laura Sánchez, que ha estat l'escollida per a posar-se a la pell d' Ofèlia. Tot i que càrrega 10 anys d’experiència i fa una mitjana de “80 desfilades l’any”, al backstage confessa que està una mica nerviosa i que és la primera vegada que desfila al 080. “ Ofèlia és una dona molt insegura i amb un drama a sobre, i jo crec que sóc tot el contrari i és molt divertit fer del que no ets –explica. “Conec Naulover fa molts anys i per mi és un orgull que m’hagin agafat en aquesta col·lecció”.

Noguera defineix la col·lecció ‘ Dark Ophelia’, com “un estil dandy amb un toc chic”, i poc després queda reflectit a la passarel·la, on destaquen sobretot els looks monocromàtics de vermell intens. “Les peces estan dissenyades per donar a la dona una silueta natural, creada per la superposició de peces de diferents mides, amb volums que no pesen massa”, diu la dissenyadora. Un altre dels trets de la col·lecció que es pot veure a la passarel·la són els complements inspirats en la natura i els estampats florals. “D’alguna manera busco crear la sensació d’estar immers en un conte de fades, però una mica obscur, ple de dramatisme”, diu Noguera.

Una marca familiar

Noguera va heretar el negoci de Naulover que havien creat els seus pares i ara té una ajudant molt especial: la seva filla. És a dir, que la marca és familiar, ja que de moment s’ha anat passant de pares i fills i no sembla que això hagi de canviar en els pròxims anys. Després de tant temps, però, Naulover segueix fidel als seus orígens, apostant per la roba feta 100% a Barcelona: “ens agrada fer les coses molt ben fetes i de molta qualitat –diu la dissenyadora–. Ara tenim la sort que això es valora més. Les mentalitats estan canviant, la gent s’està conscienciant que s’han de fer les coses respectant tots els valors i drets laborals i socials. Nosaltres seguim apostant per aquest camí”.