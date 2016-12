No veureu aquests perfums a cap anunci de televisió

“Ostres, fas la mateixa olor que el meu ex”. “Em recorda el perfum de la meva parella”. “Aquesta fragància la tinc molt sentida, és aquella de l’anunci, oi?” De ben segur que en alguna ocasió heu viscut aquestes situacions o algunes de semblants. Olors reconegudes, fragàncies amb nom i cognoms explotats fins a la sacietat, revisions dels clàssics o perfums en flascons exagerats que inunden cada espot, tanca, rètol i marquesina amb promeses sensuals.

En un món globalitzat on la majoria segueix els canons establerts i manté les mateixes pautes de consum, la diferenciació adquireix un nou valor. I aquesta diferenciació també afecta un producte tan efímer com és el perfum i la seva prolífica indústria carregada de clixés. És aquí on neix la perfumeria nínxol, disposada a canviar les regles del joc tot introduint al mercat fragàncies minoritàries, marques d’autor, col·leccions d’edició limitada i perfumistes que elaboren aromes exclusives per a cada client.

Una tendència que ha anat prenent força els últims anys i que, de mica en mica, sedueix més nassos inconformistes. Una nova legió de Jean-Baptiste Grenouille en potència.

A casa nostra es poden trobar aquests perfums nínxol en negocis de perfums d’una sola marca o en alguns establiments de referència especialitzats en aromes poc estandarditzades d’arreu del món. És el cas per exemple del centre JC Apotecari, una boutique dedicada a la bellesa creada fa gairebé deu anys amb marques de cosmètica i perfumeria fins aleshores molt difícils de trobar.

Recerca i intuïció

JC Apotecari és el projecte d’un farmacèutic, el Jordi Cabezas, i d’una arquitecta, l’Àngels Pijuan, que han esdevingut autèntics coolhunters del sector. “Hem llançat marques punteres com Atelier de Cologne, Une Nuit a Bali o 27 87 -explica l’Àngels-. Essències de proximitat o d’altres amb més trajectòria internacional com Diptyque o Byredo de Ben Gorham”.

En la tria de les marques, la recerca i la intuïció són primordials. “Sabem com detectar-les i portar-les a la botiga. A més, disposem d’un laboratori i dels coneixements farmacèutics per assessorar els clients”, continua.

Més enllà de la producció limitada i la distribució selectiva, la perfumeria nínxol té altres fortaleses: “Els ingredients són poc convencionals, més difícils d’aconseguir i amb un grau de puresa incomparable amb els comercials. A més, el perfumista disposa de més temps per investigar i experimentar fins a arribar a aquella aroma única”, detalla l’Àngels. El contingut, més enllà de la forma, té una mateixa finalitat: “Busquem ser més únics del que som i diferenciar-nos de la resta”. Pura essència.

Una olor feta idea

Per què ens fa anar de corcoll un producte tan volàtil i efímer com és una fragància? L’Àngels té la resposta: “Un perfum és una olor feta idea. L’olfacte és el sentit més primitiu i sensible i hi ha un vincle molt fort entre olors, emocions i memòria. Els perfums ens transporten a èpoques de la nostra vida, a vivències concretes i és com els altres ens recorden”.

A l’Oriol Montanyés, de la botiga de perfums i sabons Les Topettes, hi ha una aroma que el remet a la infància. “L’olor de figuera del pati de l’escola. N’hi havia una d’immensa”, recorda aquest emprenedor que va canviar ara fa 5 anys el món dels fogons pel de les fragàncies. “Precisament els perfums que fan olor de figuera o que portin oud -és la resina d’un arbre- són força demandats. Són aromes que remeten al passat”, detalla.

En aquest local d’inspiració vintage hi ha espai per a marques com Oliver & Co, Robert Piguet o Etat Libre d’Orange, que entusiasmen els caçadors d’essències. Alguns inclouen notes olfactives més identificables com espècies, cítrics, fusta o cuir, amb d’altres de no tan convencionals que remeten a la sang, la suor, el sexe o els làctics, com és el cas de Secretions Magnifiques, o bé el tabac, la molsa de roure o petits mamífers com castors o marmotes com Salome de Papillon. “És un perfum molt animal i brut d’entrada però un cop entra en contacte amb la pell resulta magnífic”, explica. Actualment, un dels perfums que aixequen més expectació és un de molècules: Escentric Molecules 01. “En la seva composició porta només una molècula creada sintèticament i molt utilitzada en la perfumeria que reprodueix la fusta, i en cada persona fa una olor diferent”, conclou.

Marques pròpies

A Catalunya també existeixen marques nínxol autòctones que es desmarquen de la resta amb formulacions originals. És el cas de Carner Barcelona, una firma d’autor creada el 2009 que abandera l’essència mediterrània. Sara Carner n’és la fundadora: “És l’única marca de lifestyle que transmet l’esperit de Barcelona. Els nostres perfums han sigut elaborats 100% aquí”. La firma juga amb l’univers sensorial amb el qual estan fets alguns dels seus bestsellers. “La Woody Collection és la nostra columna vertebral i consisteix en set perfums amb un traçat en comú: la fusta, el cedre o el sàndal. La Black Collection té tres perfums que rendeixen tribut a les cultures que van donar forma al que som avui”, detalla la Sara. Les perfumeries nínxol o les concept stores més exclusives sempre tenen un flascó de Carner Barcelona. Tot un luxe silenciós.