Els Obama es compren una mansió a Washington

Des que va deixar la presidència dels EUA, la vida de Barack Obama no s’ha caracteritzat per la moderació. Després d’haver-se passejat en iots de multimilionaris pel Carib o d’haver-se instal·lat a la Polinèsia francesa per escriure les memòries, ara ha transcendit que ell i la seva dona, Michelle, volen invertir una part dels diners que tenen en una propietat a Washington. Segons The Washington Post, el matrimoni hauria pagat 8,1 milions de dòlars per la mansió que tenien llogada al barri benestant de Kalorama. La família sabia que es quedaria una temporada més a Washington pels estudis de la seva filla petita, Sasha, a qui encara queden dos anys per acabar l’institut. Però ara s’entén que potser les seves intencions passen per la capital més a llarg termini.

La mansió, d’estil Tudor, té vuit habitacions i nou lavabos, i la seva adquisició contribueix a l’escalfament del mercat immobiliari de Kalorama, un barri benestant de diplomàtics, polítics i executius dels lobis de la Casa Blanca, que és al costat. L’edifici va ser propietat de Joe Lockhart, secretari de premsa amb Bill Clinton i actual director de comunicació de la NFL. Els Obama s’haurien embutxacat recentment fins a 60 milions de dòlars per escriure les seves memòries.