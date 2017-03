Obama s’instal·la a l’illa de Brando per escriure

Sembla que Barack Obama s’ha adaptat perfectament a la seva vida fora de la política activa. Des que va deixar de ser president dels EUA, se l’ha pogut veure descansant en alguns llocs meravellosos repartits arreu del planeta, des del Carib fins a Palm Springs passant per Tahití, la seva última parada.

Segons ha transcendit, Obama ha marxat a l’illa de Tetiaroa, una de les més selectes de la Polinèsia Francesa, al mig de l’oceà Pacífic. Des d’allà, on s’ha instal·lat sol durant més d’un mes, Obama pretén escriure les seves memòries. Una espècie de retir del soroll mundial que altres compatriotes seus ja han experimentat. El més famós, l’actor Marlon Brando, que després de rodar allà Rebel·lió a bord l’any 1960 va decidir comprar-se l’illa per a ell.

Actualment, aquest atol de palmeres enmig de l’oceà compta amb un resort ecològic que visiten moltes estrelles de Hollywood, que paguen 2.600 euros per nit com a mínim. A vint minuts en vol privat des de Tahití, el complex turístic té els esports nàutics i el seu spa com a principals passatemps.

Obama, que ja fa una setmana que és allà, té previst estar-hi un mes. Durant aquest període s’espera que faci passos importants en la redacció de les seves memòries com a president, per les quals li haurien pagat uns 60 milions d’euros. No serà el primer llibre d’Obama, que abans de ser president ja en va escriure tres. La seva dona, Michelle, també escriurà un llibre dels seus vuit anys a la Casa Blanca.