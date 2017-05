Onze dies de tapes d’autor als millors hotels de Barcelona

Durant els pròxims deu dies a comptar des d’avui mateix, les tapes d’autor seran les protagonistes dels millors hotels de Barcelona gràcies a l’Hotel Tapa Tour (barcelona.hoteltapatour.com), que se celebra per segon any consecutiu. L’esdeveniment reuneix 34 hotels de la ciutat, que pensant en la clientela local cuinaran tapes d’alta qualitat per preus assequibles -entre sis i nou euros de mitjana i amb beguda inclosa- que es podran consumir en diversos espais de cada establiment.

Cada hotel proposarà entre avui i el dia 14 dues tapes. Una a concurs i una de solidària. La primera podrà ser votada pels clients a través de l’apli de Tapa Tour i la segona destinarà tots els beneficis a la causa que l’hotel seleccioni. A més, les persones que votin alguna tapa entraran automàticament al sorteig de dos bitllets per viatjar amb Norwegian Airlines als EUA.

Entre els hotels participants hi ha l’Alma, el Cotton House, el Palace, el Rey Juan Carlos o el Claris. Alguns dels cuiners que formen part de les jornades tenen estrella Michelin. Per exemple, Martín Berasategui o Marc Gascons, del Monument Hotel i del The Serras.