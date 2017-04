Paint Nites: passar la nit bevent vi i pintant

Sovint les idees més senzilles són les que tenen més èxit. Ho demostren activitats com les Paint Nites, que tot i que consisteixen senzillament a prendre una copa, socialitzar-se i pintar, sedueixen cada vegada més persones i s’imposen com una nova forma d’oci en moltes ciutats. Aquests vespres creatius, nascuts fa cinc anys als Estats Units, ja s’han expandit per més de 2.500 locals de tot el món. Probablement un dels seus secrets és que per poder-hi assistir no cal ser un artista, ni tan sols tenir traça dibuixant. L’important és tenir ganes de passar una bona estona i, com si es tractés d’una pel·lícula de Woody Allen, gaudir d’una bona conversa mentre es pren una copa de vi i es deixa anar la creativitat. I a més, quan s’acaba la vetllada, els assistents s’enduen les seves creacions a casa.

A Espanya ja hi ha diverses iniciatives que organitzen activitats d’aquest tipus, com ara el Meeting Paint, a Madrid, o l’empresa Salir con Arte, que treballa en diversos espais del territori espanyol. Des del mes de febrer, però, les Paint Nites han arribat per primer cop a Barcelona, concretament a La Cuina del Moja, restaurant situat dins el Palau Moja, que té una carta elaborada pel xef Xavier Pallicer. I sembla que han arribat per quedar-se, ja que pràcticament s’han esgotat totes les entrades de les diverses sessions que se celebren fins al maig. L’activitat té lloc un dijous al mes a La Cuina del Moja -la pròxima sessió és aquest dijous, 27 d’abril- i l’entrada té un cost de 20 euros, que inclou una copa de vi i tot el material per pintar. “Es dibuixa amb crayons per poder adaptar-nos a l’espai”, explica Ángel Díaz, president de l’empresa Advanced Leisure Services (ALS), que gestiona el Palau Moja.

Potenciar la creativitat

“Per a mi és més difícil pintar amb crayons que amb acrílic”, comenta Aurelia Rodríguez, una de les assistents de l’última Paint Nite celebrada a Barcelona. Rodríguez, que ha assistit a la vetllada amb una amiga i la seva filla de 10 anys, explica que ha decidit anar-hi amb l’objectiu de viure una nova experiència i conèixer gent. Per la seva banda, Corina Andueza, una arquitecta de 29 anys, hi ha assistit amb la seva parella perquè, tot i la seva professió, creu que dibuixa molt malament i li agradaria millorar.

Durant les dues hores que dura la sessió, els participants compten amb el suport de l’artista Jorge Egea, doctor en belles arts i professor al departament d’escultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. “L’objectiu és treure l’artista que tothom porta dins”, remarca Egea, que creu que pintar és una manera de tornar a la infància i considera que els resultats són magnífics. “Normalment venen persones sense coneixements artístics, i precisament aquestes són les que més se sorprenen”, comenta. A més, Egea subratlla que no es tracta d’una classe d’art ni de tècnica. “Vaig donant alguns consells però deixo que cadascú faci al seu ritme i desenvolupi el seu estil personal”, aclareix el docent d’art. “Aquí no s’ha de venir amb por del resultat, sinó a pintar sense filtres”. Segons ell, fer servir materials senzills com els crayons fa que la gent s’acosti al dibuix des d’una altra perspectiva.

A l’inici de cada sessió, Egea explica als assistents que ell mateix ha distribuït per totes les taules petites decoracions, com ara flors o cabassets amb llimones o taronges, i anima tothom a dibuixar-ho. “També podeu dibuixar el company que teniu al davant”, anuncia durant la sessió. El que no recomana l’artista és demanar segones o terceres copes de vi. Però mentre Egea fa un dibuix per exemplificar el que es pot fer amb les pintures, que consisteix en la silueta d’una senzilla copa de vi, una de les assistents comenta a la seva companya, discretament: “Jo sí que necessito vi!”

Origen als EUA

Les Paint Nites van sorgir l’any 2012 als Estats Units quan dos amics, Dan Hermann i Sean McGrail, van assistir a una festa d’aniversari en un estudi d’art en què se’ls convidava a beure còctels i pintar. Aquesta idea els va fascinar tant que van decidir aplicar-la a diferents bars i restaurants de la zona de Massachusetts, on ells vivien. I més endavant van muntar l’empresa Paint Nite, un èxit que de seguida es va estendre a altres llocs. Les xifres parlen per elles mateixes: 1.500 ciutats de tot el món, 4.700 esdeveniments mensuals, 1.050 artistes participants, 2.500 bars, 166.000 convidats al mes i 3.300.000 tiquets venuts fins avui.

La imaginació no té límits, i ja s’han començat a fer les anomenades Plant Nites. És a dir, fer decoracions florals i petits terraris mentre es pren un còctel. És possible que no trigui a arribar a casa nostra.

Atraure barcelonins a La Rambla

A La Cuina del Moja ja fa temps que s’organitzen tota mena d’activitats, des de tastos de vins o d’olis fins a tallers de decoració de galetes. Segons Ángel Díaz, president d’ALS, l’empresa que gestiona el Palau Moja, un dels objectius principals d’aquestes activitats és que els barcelonins tornin a passejar-se per la Rambla. Tot plegat, una aposta perquè la població local es torni a fer seva una part tan icònica i genuïna de la ciutat.