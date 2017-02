Pamela Anderson insinua una relació amb Assange

Pamela Anderson no està disposada a girar l’esquena als rumors que l’enllacen amb Julian Assange. Després que l’hagin enxampat en més d’una ocasió visitant el fundador de Wikileaks a l’ambaixada equatoriana de Londres i que ella s’hagi limitat a assegurar que són “molt amics”, ara l’exmodel ha insinuat que la seva relació és més estreta. En una entrevista al programa de televisió australià The Kyle and Jackie Show, Anderson va assegurar: “Parlo amb en Julian més del que ho he fet amb tots els meus exmarits junts”. L’actriu, però, va esquivar els presentadors quan li van demanar directament si eren parella. Tot i això, quan li van preguntar si s’havien fet algun petó, la intèrpret va riure i va reconèixer que “les coses passen”.