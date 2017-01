Pamela? 50? #OMG

Comença l’any i tot són males notícies. Que si el canvi climàtic no s’havia aturat, que si Trillo té la culpa de tot però el mantenim (i com de bé!) entre tots, que si els fanalets indepes són l’Ebola, que si el regidor de mobilitat de valència és Bin Laden perquè fa streamings mentre inaugura el carril bici… Encara sort que tenim el hashtag #parellasorpresa en marxa per alegrar-nos la vida i fer-nos oblidar totes aquestes calamitats.

I és que cada cop que comença un any -o una estació- hi ha alguna parella de famosos que aprofita l’avinentesa per fer-se una mica de propaganda gratis anunciant -o deixant que es conegui- la relació que tenien des de feia un temps. Aquest és el cas actual de Britney Spears, cosa que ens alegra molt a tota una generació que l’hem vist patir tant, rapada i atacant cotxes de periodistes amb un paraigua. La cantant, que va començar a treballar amb Disney -algun dia Glòria Serra hi hauria d’anar a fer un cop d’ull perquè no se’n salva cap dels que han passat per allí…-, ha anunciat a través del seu Instagram que està in love amb Sam Asghari, una massa càrnia que la premsa ha presentat com a model tot i ser bàsicament un batut de proteïnes antropomorf al qual mai s’ha vist desfilar.

540x493 Spears i el seu nou nòvio / INSTAGRAM Spears i el seu nou nòvio / INSTAGRAM

El jove, que té només 22 anys, i la intèrpret de Toxic es van conèixer en el rodatge d’un clip d’ella i des de llavors que sonaven els rumors d’idil·li. Esperem que duri l’amor. Almenys més que el que va tenir l’artista amb Jason Allen Alexander, amb qui va estar casada només 55 hores. Veurem si aquest model d’origen persa pot suportar la vida de Spears a Las Vegas, on té muntat un xou continu. I no ho dic amb segones.

Però no tot és tan terrenal entre el famosam aquest 2017. Hi ha coses menys tangibles que han ocupat també les nostres retines. Per exemple, la notícia que la reina Sílvia de Suècia ha explicat en un documental que al palau del 1600 on viu hi ha fantasmes. Tot i que no concreta si són com Casper o com l’emoji de WhatsApp, la sobirana sí que aclareix que són “molt amables”. Segons el seu testimoni, al palau de Drottningholm, “sents que no hi estàs del tot sol”. Un aspecte que donàvem per descomptat, ja que pressuposàvem que sempre hi deu haver gent passant l’escombra o enllustrant la plata mentre ella s’avorreix. Però ¿i si és el soroll d’alguna Roomba que s’ha quedat encallada al passadís -entre una armadura i un gerro de la dinastia Qianlong, per descomptat- el que li fa pensar que hi ha éssers estranys? Podria ser. La Roomba, al cap i a la fi, és de pobres. Els rics tenen criada. No té cap necessitat de conèixer-ne l’existència. Sílvia, mira sota la còmoda!

540x306 Sílvia de Suècia amb el futbolista Zlatan Ibrahimović / INSTAGRAM Sílvia de Suècia amb el futbolista Zlatan Ibrahimović / INSTAGRAM

Però no la critiquem, que n’hi ha de pitjors. Sílvia és de les meves monarques preferides perquè va ser de les primeres plebees europees. En té 73 i es va casar el 1976 a Estocolm amb el rei Carles Gustau, que és tres anys més jove que ella. Ell estava destinat a regnar i ella, que s’havia criat al Brasil tot i ser nascuda a Alemanya -va tornar a la pàtria materna amb la seva família per fugir de la Segona Guerra Mundial-, el va conèixer treballant. Era la cap de protocol dels Jocs Olímpics d’hivern d’Innsbruck (a Àustria) el 1973. Sap sis idiomes i domina també la llengua de signes. És a dir, que creu en fantasmes, però almenys no és una aristòcrata que mai ha demostrat cap mèrit. Per cert, que la reina Sílvia és del 'club' dels cinc monarques europeus que s’han posat malalts aquest Nadal. Veurem quin és el desenllaç de tot plegat, que un d’aquests és la reina Elisabet II, de 91 anys. Ai!

Però no ens preocupem abans d’hora, que el 2017 ja tindrà prou lloc per a la melangia. ¿Perquè Andreíta fa 18 anys i reviurem tot el que la seva mare - Belén Esteban - ha explicat d’ella als platós? No, no em referia a això! Ho deia perquè hi haurà moltes efemèrides de grans estrelles. La de la mort de Marlene Dietrich n’és una, se’n compliran 25 anys. L’actriu que Hitler volia convertir en la seva musa va sortir de Hollywood per animar les tropes aliades en territori europeu abans que s’acabés la guerra. A més, al llarg de la seva vida, es va lligar homes i dones indistintament i va escollir París per morir. Propietària de la seva vida al 100%. Una valenta que es donava el plaer de no somriure a les fotografies perquè era tan bona que no li calia la simpatia del públic per triomfar. No em diguin que això no és mostra de grandesa. En fi, que esperem que enguany Marlene guanyi Andreíta als mitjans.

540x306 Hedy Lamarr, Billy Wilder i Marlen Dietrich / INSTAGRAM Hedy Lamarr, Billy Wilder i Marlen Dietrich / INSTAGRAM

També fa 35 anys que va morir Ingrid Bergman, 45 Balenciaga, 35 que Grace Kelly va caure barranc avall amb el cotxe, 55 que Marilyn es va passar amb les pastilles… A veure quins homenatges s’empesquen els canals de la TDT per aconseguir una mica més de share. Però hi ha una efemèride que ens afecta molt més que totes aquestes. Pamela Anderson, Nicole Kidman i Julia Roberts fan 50 anys! Encara recordo com la primera corria per Venice Beach mentre jo feia els deures, cosa que m’interpel·la molt més que qualsevol altra efemèride. Si no fos perquè em relaxa -i m’esperança- que Spears hagi aconseguit trobar parella, creguin-me que començaria el 2017 maleint com de ràpid passen els anys! #OhMyGod.