Paris Hilton, de vacances a Formentera

L’hereva de l’imperi hoteler Hilton, Paris Hilton, s’ha instal·lat a Formentera per passar-hi uns dies de descans. La celebrity hi ha arribat acompanyada del seu xicot, l’actor i model de 32 anys Chris Zylka. Hilton, que no és la primera vegada que escull l’illa com a destí de vacances, està encantada amb Formentera, com demostren les fotos que ha penjat en el seu perfil d’Instagram. Segons el Periódico de Ibiza, s’ha pogut veure la parella molt unida dinant en un restaurant de ses Illetes.

Hilton i Zylka, que apareix a The amazing Spiderman, van fer oficial la seva relació al febrer.