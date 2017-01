La societat on vivim és més anestesiant que mai. Defugim, costi el que costi, tot patiment, qualsevol dolor. Per exemple, encara ara molts ginecòlegs no entenen la defensa de parteres i llevadores d’un part natural, sense epidural. “Però, per què vols patir?”, ens diuen amb somriure maliciós, enviant-nos amb la mirada directament a la prehistòria... Malgrat els efectes no sempre positius d’un cos químicament adormit i, per tant, amb menys recursos propis per donar a llum, l’argument del dolor zero s’ha imposat com a màxima d’una societat que, en termes generals, prefereix oblidar-se que tard o d’hora el patiment hi és. I precisament per aquest mirar cap a una altra banda, quan arriba el dolor estem menys preparats que mai. Desconcertats, la bombolla en la qual vivíem de cop i volta explota.

L’autoajuda, les teràpies de tot tipus i certa pàtina d’espiritualitat s’escampen com l’oli, i un dels seus missatges destacats és, precisament, deixar de patir. Qui compraria un missatge que digués el contrari?

El que es viu a les maternitats ens serveix d’exemple: no es tracta de defensar el part amb dolor perquè sigui més autèntic, però no podem fugir d’una realitat biològica ni alterar-la. Hem d’acceptar el dolor, veure’l com a part del procés de vida, incloure’l en l’experiència del que estem vivint, i no tapar-lo amb expectatives mentals d’allò que ens agradaria que passés i no del que en realitat està passant. Els estudis ens diuen que som una població altament medicalitzada, capficats a esborrar tot tipus de dolor fent el que calgui. Per això, Pablo d’Ors recorda el que no volem acceptar: “Patirem, d’això podem estar-ne segurs. Per tant, sembla sensat preparar-se per patir amb sentit i dignitat, de manera que el dolor no faci de nosaltres una caricatura del que érem o vam poder ser”.