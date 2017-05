Paula Echevarría, indignada amb la revista ‘¡Hola!’

Paula Echevarría ha trencat la política de silenci que s’ha imposat des que es va conèixer la seva separació de David Bustamante. Ho ha fet per carregar contra ¡Hola!, a la qual acusa d’inventar-se una falsa exclusiva. La portada i les pàgines interiors de la revista mostren diferents imatges de l’actriu acompanyades d’un text en el qual s’assegura que ja està preparada per començar una nova etapa sentimental. La revista anuncia el reportatge com la primera aparició pública de l’actriu després que saltés la notícia de la crisi matrimonial.

A través del seu Instagram, Echevarría ha esclatat contra la revista i ha afirmat que la suposada exclusiva no és real. “Aquestes «fotos en exclusiva» no són més que unes fotos fetes l’any passat com a part de la promoció del meu nou perfum, Sensuelle”, assegura. Afegeix que és la segona vegada que la publicació segueix aquesta estratègia i que un dels aspectes que més la fan enfadar és que sembli que ella treu benefici d’una situació personal de la qual no ha parlat mai ni pensa fer-ho.

La revista no ha trigat a defensar-se. A través de la web han afirmat que sí que es tracta d’una exclusiva, ja que les imatges es van cedir a la revista després de la presentació del perfum, la primera aparició de l’actriu després de la separació.