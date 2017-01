Cristina Pedroche evita les crítiques amb un agraïment

La televisiva Cristina Pedroche no ha contestat explícitament a cap de les moltes crítiques que s’han fet a les xarxes en contra del vestit que va triar per presentar les campanades d’Antena 3. Tot i això, sí que ha pujat una foto al seu Instagram que alguns mitjans han interpretat com una reacció subtil davant la polèmica generada per tercer any consecutiu per la seva indumentària. Donant l’esquena a la càmera i de cara a la gent que es concentra a la Plaza del Sol de Madrid, la vallecana va escriure només: “Gràcies per triar-nos!!!”

540x573 Cristina Pedroche, amb el vestit de Pronovias elegit per a les campanades 2016-2017 / INSTAGRAM Cristina Pedroche, amb el vestit de Pronovias elegit per a les campanades 2016-2017 / INSTAGRAM

La col·laboradora de Zapeando -que va elegir l’estilista Josie per a l’ocasió per segon cop- va lluir un disseny de Pronovias. Signat per Hervé Moreau, el vestit consistia en una faldilla de tul de color blau nit amb degradé de cristalls de Bohèmia i una cotilla del mateix to amb escot en forma de cor. A la part superior s’afegia al conjunt un bolero de tul recobert per cadenes de cristalls i estrelles de plata fetes a mà.