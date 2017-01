Pedroche hi torna amb les transparències

Ja s’han convertit en una tradició de Cap d’Any, al costat de la roba interior vermella, els dotze grans de raïm o rebentar ampolles a la Puerta del Sol: els vestits sexi kitsch de Cristina Pedroche presentant les campanades. La presentadora va aparèixer primer amb una gegantina capa vermella que va deixar caure per mostrar, per tercer any consecutiu, un modelet impossible: un mono encotillat, amb gasa de transparències, en to negre però envoltat d’estels blancs i daurats.

Les xarxes, com era d’esperar -algú a Antena 3 rebrà una felicitació-, es van abraonar sobre el modelet per intentar discernir, col·lectivament i humorísticament, si es tractava d’un banyador, atesa la peculiar manera d’adaptar-se a les engonals de la soferta comunicadora.