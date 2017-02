Beyoncé està embarassada de bessons

“Volem compartir el nostre amor i alegria. Hem sigut beneïts dues vegades més. Estem molt agraïts que la nostra família creixi amb dos membres i us agraïm els vostres bons desitjos”. Així van anunciar Beyoncé i Jay-Z al seu compte d’Instagram que la famosa cantant està embarassada de bessons, un anunci que van acompanyar d’una foto on queda clar l’embaràs. Encara no se sap de quant està la cantant, que ja té una filla anterior amb el raper, Blue Ivy Carter, nascuda el gener del 2012. L’anunci sembla posar fi als constants rumors sobre una suposada mala relació de la parella.