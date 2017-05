Pierre Bergé es casa amb un paisatgista als 86 anys

L’empresari francès Pierre Bergé (01) s’ha casat als 86 anys amb la seva última parella, el paisatgista nord-americà Madison Cox, de 59 anys. Bergé, conegut per haver sigut la parella del dissenyador de moda Yves Saint Laurent (02) durant més de cinc dècades, ha explicat a la premsa que no es va poder casar amb les seves dues anteriors parelles i que ara no volia desaprofitar l’oportunitat. “Vaig viure les meves dues primeres grans històries d’amor, primer amb Bernard Buffet durant deu anys i després amb Yves Saint Laurent durant 50, quan no existia el matrimoni gai. Avui sí que existeix. Regularitzo la meva situació amb Madison Cox”, han sigut les úniques declaracions de l’empresari, un ferm defensor del matrimoni gai a França abans del 2013, any en què es va legalitzar.

Segons diverses publicacions gal·les, Bergé i Cox van convertir-se en matrimoni fa unes setmanes, però es coneixen des de fa dècades. De fet, la seva relació és tan pròxima que el 2011, tres anys després que morís Saint Laurent, Cox ja es va convertir en vicepresident de la fundació que porta el nom del dissenyador.

Concretament, Bergé i Cox s’haurien conegut als anys setanta, quan el segon va arribar a París per completar els seus estudis. Des de llavors, no van perdre mai del tot el contacte i Cox es va acabar convertint en el jardiner dels milionaris per haver signat els exteriors de les mansions de figures com Sting, l’empresari Michael Bloomberg o Marella Agnelli. Ara, però, sembla que la seva activitat té els dies comptats, ja que Bergé ha dit a la premsa que Cox el succeirà en el seu càrrec al capdavant de la Fundació Saint Laurent quan ell no se’n pugui ocupar.

Bergé i Saint Laurent van deixar de ser parella de fet el 1976, quan el primer va abandonar el segon. Tot i això, l’empresari va dirigir la casa de moda del modista en tot moment i no el va abandonar durant els mals moments que li va provocar el seu trastorn maniacodepressiu.