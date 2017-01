Pierre Cardin: "El 080 Barcelona Fashion és ple d'esperança en un moment apocalíptic per a la moda"

El nom de Pierre Cardin ja forma part de la història de la moda del segle XX, però el veterà dissenyador francès d’origen italià (com li agrada recalcar) ha aterrat al 080 amb ganes de parlar de teatre. Lògic. El seu paper com a convidat estrella d’aquesta edició és presentar ' Dorian Gray. La bellezza non ha pietà', un “drama musical” inspirat en la novel·la d’ Oscar Wilde, de la qual és productor (també signa el vestuari) i que s'estrenarà aquesta nit a la sala gran del TNC, l'única representació que farà en tota Espanya, després del seu exitós pas per París i Venècia.

Aquest migdia, durant una conversa amb la premsa, Cardin –l’home que va començar treballant amb Dior i un dels pioners en endinsar-se en el multimilionari negoci de les llicències– ha donat poc marge a parlar de moda. Ha dit que la situació actual és “apocalíptica” i que els millors records que té com a creador són “de quan treballava amb els grans cineastes de la seva època com Jean Cocteau”. Amb tot, per educació o perquè realment ho pensa, ha afegit que la 080 és "una passarel·la plena d'esperança" i un lloc "on tots els somnis poden convertir-se en realitat".

Els periodistes han insistit en la seva imponent trajectòria com a dissenyador, però ell –94 anys, cabell blanc despentinat, veu vigorosa i camisa arrugada– s’ha esmunyit de les preguntes darrere les ulleres de pasta. Ell ha vingut a Barcelona a parlar de teatre, per això l’han envoltat com a fidels escuders l’autor de l’obra, els dos joveníssims actors protagonistes i el director artístic (que a més és el seu “talentós” nebot). Cardin, finalment, ha afluixat una mica i ha reconegut que sí, que li deu tot a la moda, perquè gràcies a ella ha pogut fer teatre. “En el fons jo volia ser actor, no veieu que sóc un mica còmic?". I somriu per primer cop.