Pippa Middleton es casa amb el financer James Matthews

Pippa Middleton, cunyada del príncep Guillem d'Anglaterra, ja és una dona casada. La germana menor de la duquessa de Cambridge, de 33 anys, s'ha casat avui amb el financer James Matthews, en una cerimònia privada celebrada a Englefield, un petit poble del sud d'Anglaterra, proper a la casa familiar dels Middleton. El casament va comptar amb la participació dels fills del príncep Guillem i Kate Middleton. El príncep Jordi va exercir de patge, mentre que Carlota va ser dama d'honor.

La núvia ha lluit un vestit d'estil clàssic dissenyat pel britànic Giles Deacon, que destacava per un encaix amb un lleuger escot a l'esquena. Per a completar el vestit, entallat a la cintura i amb diverses capes d'organdí, Middleton ha escollit un vel de tul i una tiara. El toc final el donaven unes sabates de seda obra de Manolo Blahnik.

Entre els assistents a l'enllaç, a banda dels ducs de Cambridge, hi havia el príncep Enric. Tot i que s'havia especulat amb què la seva parella, l'actriu Meghan Markle, assistís a la cerimònia, no se l'ha vist apareixer a la capella de San Marc. Tampoc hi eren presents el príncep Carles ni la seva dona Camila. En canvi sí que hi ha anat Roger Federer, acompanyat de la seva dona Mirka, i diversos integrats de la reialesa britànica.