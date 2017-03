Pippa no convida Meghan Markle al seu casament

El casament de Pippa Middleton és una de les notícies més esperades de la premsa rosa britànica, que té la germana de la duquessa Caterina de Cambridge entre els seus personatges predilectes. Segons relaten diversos mitjans, Pippa -que es casarà amb el financer James Matthews el 20 de maig a la capella de Saint Mark al comtat de Berkshire- hauria decidit que els convidats que no estiguin casats no tindran dret a anar amb acompanyant al seu enllaç. Una decisió que s’ha aplicat tradicionalment en molts esdeveniments però que actualment queda una mica desfasada, sobretot quan hi ha gent jove -com és el seu cas- entre els convidats.

Amb tot, molts han interpretat la decisió com una manera d’evitar que la nòvia del príncep Enric, l’actriu Meghan Markle, acudeixi al casament, ja que això la podria eclipsar i, a més, crear un “caos innecessari”. Aquesta interpretació arriba justament després que Enric i la seva parella, amb qui tot apunta que podria acabar casant-se, es convertissin en el centre d’atenció d’un casori celebrat a Jamaica. La premsa va comentar l’enllaç sempre partint de la presència de Markle i del fill petit de Lady Di. Potser per això, Pippa, que es guanya la vida com a icona pública, voldria concentrar en ella mateixa el màxim d’atenció mediàtica.