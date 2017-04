‘Poke bowl’: l’amanida que arrasa a Instagram

Una amanida provinent de Hawaii és la nova febre gastronòmica que arriba a casa nostra després d’arrasar a diversos països del món. No només sedueix pel seu gust a tots els apassionats de la cuina, sinó que la seva imatge també s’està fent famosa a les xarxes socials, sobretot, esclar, a Instagram. Aquestes amanides exòtiques, que es coneixen com els poke bowls, se serveixen en bols i inclouen peix cru i una sèrie de toppings com arròs o quinoa, vegetals, fruites, alga wakame, brots de soja i diversos ingredients més. Però el peix cru o marinat -que pot ser tonyina, salmó o pop-és l’ingredient essencial. “Sense això no podem parlar de poke bowls”, assegurael xef Daniel Arvelo, fundador del The Hip Fish, un dels restaurants pioners a servir aquestes amanides a Barcelona. “Després hi podem afegir els ingredients que vulguem, com arròs, vegetals o fruita seca”. Una altra característica és que aquesta proposta gastronòmica no conté mai carn. Almenys, si és fidel a la recepta tradicional hawaiana. Un dels secrets per aconseguir un bon poke bowl és que el peix estigui marinat. “Això fa que els ingredients es potenciïn els uns als altres i estiguin en harmonia. Cal aconseguir l’ umami [gust saborós, en japonès] a cada queixalada”, diu Arvelo.

Una amanida amb història

Els poke bowls són un dels plats fonamentals de la cuina tradicional hawaiana. La paraula poke vol dir seccionar o tallar, ja que els ingredients que componen el plat es posen tots a trossets. I no és precisament un menjar modern. Als Estats Units es cuina des de mitjans del segle XVIII: aleshores es tractava d’un plat senzill, elaborat amb trossos de peix dels esculls de coralls i algues marines, barrejat amb nous i sal marina. Després de la pervivència al llarg dels segles, Arvelo assegura que aquesta amanida ha viatjat fins a casa nostra a través de la globalització i gràcies, també, a la tendència gastronòmica actual de fusionar les diverses cultures i les diverses tècniques culinàries. El xef explica que va entrar en contacte amb aquest menjar a la costa oest dels Estats Units, on assegura que els poke bowls “ja estan quallant com a part del menjar californià”. A més, remarca que ha sigut el plat “amb més presència a Instagram el 2016”. “Ha tingut un gran impacte!”, afegeix.

La quantitat de colors el converteix en un plat molt fotogènic, segons opina Arvelo, “i agrada a tot tipus de públic”. “Els nostres clients van des de famílies amb nens petits, fins a parelles de la tercera edat”, explica el xef. Altres característiques que, segons Arvelo, han fet que aquest menjar triomfés són que “és saludable, bo i, a més, es pot trobar a preus molt assequibles”. De fet, a més del The Hip Fish, a Barcelona ja hi ha diversos establiments més que ofereixen poke bowls. Alguns s’han especialitzat en aquest producte, com el Poké Maoli, i altres l’han incorporat a les seves cartes més variades, com ara el Go Sushing! o el Flax&Kale, entre d’altres.

‘Fast food’ saludable

Per la seva banda, la nutricionista Mireia Porta opina que els poke bowls són aconsellables a qualsevol hora: “Per dinar, per sopar i, fins i tot, per a l’hora del brunch ”. Sobretot el recomana per als dinars entre setmana, ja que és lleuger i fàcil de digerir. Al seu parer, és un plat molt pràctic perquè es menja de pressa i no cal escalfar-lo. De fet, assenyala que es tracta d’un healthy fast food o menjar ràpid saludable, que a més resulta assequible per a totes les butxaques. “És una bona tendència foodie i molt nutritiva, ja que pot incorporar diferents ingredients”, afegeix Porta. Per això considera que es tracta d’un menjar molt complet. Concretament aporta proteïnes, provinent del peix; hidrats de carboni, principalment de l’arròs o la quinoa; una mica de greix saludable, del peix blau, l’alvocat o les llavors que s’hi poden afegir, i força fibra, vitamines i minerals, de les verdures, les algues o la fruita.

En definitiva, es tracta “d’un plat molt saludable, lleuger, moderat calòricament i fàcil de digerir, que conté tots els grups d’aliments necessaris. El fet que s’elabori amb molta varietat d’ingredients assegura una fantàstica font de colors i de fitonutrients saludables amb molts antioxidants”, diu la nutricionista. Només una recomanació: a l’hora de consumir-lo cal tenir en compte la prevenció de toxoinfeccions alimentàries. Com que és un menjar que es consumeix cru, per seguretat les verdures s’han de netejar bé, i és aconsellable haver congelat el peix. “També és recomanable que, si és un plat que es menja sovint, es vagin variant els ingredients”, explica l’experta. El consum diari de tonyina, per exemple, pot aportar una quantitat massa elevada de mercuri. I el consum d’algues pot aportar massa contingut de iode. “Però precisament la gràcia dels poke bowls és anar variant els aliments, no només per una seguretat alimentària, sinó també per una millor varietat gastronutricional”. Però ¿qui farà servir sempre els mateixos ingredients per preparar aquesta recepta plena de possibilitats?

Recepta del ‘poke’ hawaià

Ingredients

200 grams d'arròs blanc cuit

200 grams de salmó, pop, gambes o tonyina tallada en daus gruixuts

1 alvocat

1 llimona

2 cullerades de mango picat

1 'Jalapeño' (Xili de Jalapa)

2 cullerades de ceba tendra japonesa picada

4 cullerades de salsa de soja

3 cullerades de sèsam torrat

3 cullerades d'oli de sèsam

1 culleradeta de xili en pols o caiena molta (opcional)

1 làmina d'alga nori (opcional)

Preparació

Renteu la ceba tendra i talleu-la a rodanxes fines. Poseu-la en un bol amb el suc de llimona i deixeu-ho un mínim de 15 minuts. Barregeu la salsa de soja, l’oli de sèsam torrat, la ceba tendra i el xili (si es vol una mica picant). Peleu i piqueu l’alvocat en trossos molt petits. Talleu el mango i el jalapeño a rodanxes petites. Talleu l’alga nori en tires fines d’uns tres centímetres. Marineu el peix un parell de minuts a la salsa de soja. Repartiu l’arròs en bols i poseu-hi per sobre el peix marinat amb ceba tendra. Completeu el plat amb la resta d’ingredients.

Per emportar

El poke bowl té molta demanda en les aplicacions de menjar a domicili, i també és molt sol·licitat en la versió take away dels restaurants. Des de l’aplicació Glovo, el seu cap de partners de Barcelona, Carlos Durán, explica que gestionen unes 800 comandes de poke bowls al mes, i que la tendència és “molt positiva”. “Cada mes ens superem en nombre de comandes i facturació”, diu Durán. La demanda d’aquest plat tan exòtic s’ha implantat a la nostra gastronomia des de fa aproximadament un any. “Va ser quan ens vam assabentar que havia arribat a la ciutat una tendència gastronòmica que provenia de Hawaii”, recorda Durán, que pronostica que el pic màxim de demanda encara ha d’arribar. “Creiem que el poke seguirà creixent a Barcelona”. Atribueix l’èxit al fet que es tracta d’un plat sa i ràpid tant de fer com de menjar. A més, ofereix moltes possibilitats en l’elaboració i, per tant, es pot adaptar al gust del consumidor.