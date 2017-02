‘Pop-ups’ de moda i disseny s’apoderen del vestíbul del TNC

Aquests dies no només els amants del teatre pugen les majestuoses escales del TNC, sinó també els apassionats de la moda que visiten el 080 Fashion Market, que enguany ocupa el vestíbul de la Sala Gran. Hi passegen des d’experts en moda per descobrir nous talents fins a aficionats que volen firar-se amb un complement de disseny. Fins i tot Carles Puigdemont i Marcela Topor s’hi passejaven dilluns, després d’assistir a la inauguració del certamen. Si alguna cosa té un mercat és que pot accedir-hi tothom.

Tot i així, la localització d’enguany preocupa algunes de les 22 marques que hi exposen. “L’any passat tothom qui anava a les desfilades havia de passar pel mercat sí o sí. En canvi, aquest any han de venir aquí expressament, ja que les desfilades són a la Sala Tallers i s’hi entra per l’altra banda de l’edifici”, explica Víctor Hurtado, dissenyador de la marca Grey Sunglasses, que ja fa tres anys que participa en el mercat. Tot i així, Hurtado afegeix que la seva experiència “sempre ha sigut bona”.

Una de les principals novetats del mercat és que enguany també hi exposen marques i dissenyadors que desfilen, com Oscarleon, Blame i els quatre joves creadors que debuten al 080: Pilar del Campo, Aubergin, Daniel Rosa i Anel Yaos. “No tothom té accés a les desfilades, però al mercat sí”, diu la barcelonina Pilar del Campo. De fet, després de la seva desfilada (dimecres, 11 h), i seguint el concepte que lidera el 080 d’enguany, el see now, buy now, Del Campo exposarà a la seva pop-up la nova col·lecció que haurà mostrat a la passarel·la.