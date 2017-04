Preocupació pel fill petit de Michael Jackson

Paris Jackson, filla de Michael Jackson, està preocupada pel seu germà petit, Blanket. Segons ha explicat, el jove de quinze anys fa uns mesos que viu sol a la casa de Calabasas (Califòrnia) que forma part del patrimoni familiar. La filla mitjana del clan ha explicat també que tem que els germans del Rei del Pop estiguin manipulant -per qüestions financeres- l’àvia Katherine per fer que es mantingui lluny dels tres nets que són fills de Michael Jackson. Katherine Jackson va viatjar a Londres per conèixer la filla de Janet Jackson, però quan va tornar es va canviar de casa i des de llavors s’ha despreocupat de Blanket. En tot cas, segons el portal TMZ -que publicava les declaracions de Paris Jackson-, el jove continua anant a escola amb normalitat.