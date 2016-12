Primera absència de la reina a la missa de Nadal

En els últims 28 anys, la reina Elisabet II no s’havia perdut ni una missa de Nadal a Sandringham, on els Windsor passen les festes. Tot i això, aquest any un “fort constipat” ha impedit a la monarca ser-hi present. Sí que hi va assistir Felip d’Edimburg, que amb 95 anys va seguir la tradició d’anar-hi caminant amb la seva família.

En tot cas, el fet que la reina no hi aparegués ha generat un cert debat sobre la seva hipotètica abdicació. En tot cas, la resposta de Buckingham sempre és la mateixa: “Regnarà mentre estigui capacitada per fer-ho”.

La publicació d’una foto amb el seu hereu, Carles, també ha fet créixer els rumors sobre la seva successió. També el fet que hagi abandonat 25 presidències d’honor i hagi descartat viatges de llarg recorregut. Amb 90 anys, la sobirana anglesa és la monarca que fa més temps que regna al món. 64 anys en total.