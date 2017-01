Quedem al gimnàs... a les tres de la matinada?

Marco Fernández, de 34 anys, és taxista, treballa de nit i, des de fa quatre anys, dedica el descans que fa de matinada a practicar esport. “En comptes d’anar al bar, vaig al gimnàs”, assegura. El Marco, de 34 anys, condueix el seu taxi de sis de la tarda a sis del matí i va al gimnàs entre la una i les dues de la matinada. “Abans estava apuntat a un gimnàs normal i intentava fer esport al migdia, però no m’anava gaire bé per horari”, comenta. Ell va ser un dels primers catalans a apuntar-se a un gimnàs obert les 24 hores, un model que va arribar a Catalunya el 2012 procedent dels Estats Units i que ha crescut molt ràpidament.

Qui lidera el mercat a Catalunya és la cadena Anytime Fitness, amb 29 gimnasos i 16.000 socis. Aquesta empresa, que va néixer a Minnesota l’any 2002 i ha obert més de 3.300 clubs en 25 països, ha sigut reconeguda per la revista Forbes com una de les més prometedores d’Amèrica. Seguint el mateix patró d’Anytime, Snap Fitness té dos gimnasos en terres catalanes, un a Barcelona i un a Tarragona. Altres centres, com ara Bcn-Fitness Low Cost, obren les 24 hores però només els dies laborables.

Cambrers i estudiants

Però qui va al gimnàs de nit? Segons Anna Creus, directora d’operacions d’Anytime Fitness, la majoria dels que opten per l’horari nocturn són treballadors que surten de la feina molt tard o comencen molt d’hora i no poden anar a un gimnàs convencional. “De matinada venen molts taxistes quan acaben la jornada o quan fan un descans, però també treballadors de l’hostaleria que surten de la feina molt tard i volen fer esport abans d’anar a dormir”, explica.

El Marco, que acostuma a anar-hi amb un amic taxista, hi troba companys del seu sector i molts cambrers. També treballadors que comencen la jornada a les sis o les set del matí. “Els gimnasos normals obren cap a les set i tanquen a les deu o onze de la nit. Aquests horaris resulten insuficients per a molts”, apunta Creus.

Precisament la falta de compatibilitat horària és el motiu que va empènyer Nerea Mangado, estudiant de doctorat, a canviar el seu gimnàs per un centre obert les 24 hores. “Abans anava a un de municipal, però l’horari era molt restringit. Ara, si algun dia surto tard de la universitat, no he d’estar de pendent que el gimnàs tanqui”, assegura.

La Nerea, de 29 anys, intenta anar al gimnàs a les set de la tarda a fer classes de crossfit o ioga, però molts dies surt tard de la universitat i no hi arriba fins a les onze. “Abans anar al gimnàs tan tard era una opció menys coneguda i podia semblar una mica estranya quan l’explicaves. Però ara tinc més amics que hi van fora de l’horari habitual. Comença a estar de moda perquè s’adapta més al nostre ritme de vida”, diu amb convenciment.

Com funcionen?

Dins de l’horari convencional, els gimnasos que no tanquen mai funcionen com els altres. Però quan acaben les classes dirigides i els monitors marxen, els centres queden controlats per vigilants de seguretat i un circuit de càmeres. Els socis hi accedeixen amb la seva pròpia clau.

“La seguretat és una de les nostres prioritats”, explica Creus. Així, els gimnasos Anytime disposen d’un telèfon vermell per a incidències que comunica directament amb la central d’alarmes, dotada d’un protocol especial. A més, qui s’hi entrena pot fer servir un collaret amb un botó del pànic per si es troba malament i, tot i que no és obligatori, les instal·lacions també ofereixen desfibril·ladors. Tal com explica Creus, els centres han renunciat a oferir piscina i banys de vapor per seguretat. “A la sauna les càmeres no funcionarien i a la piscina hi hauria d’haver un socorrista durant tota la nit”, puntualitza.

La Nerea admet que, al principi, era reticent al fet d’entrar al gimnàs amb una clau i estar-s’hi sense treballadors del centre. “Però ara no, perquè veig que està molt controlat. De la mateixa manera que jo superviso les meves pertinences, el gimnàs vigila les seves”, aclareix. Tampoc no troba problemes en el fet de ser dona i anar-hi de nit. “Potser hi ha més homes, però ningú no em molesta”, afegeix. Entre els companys de gimnàs acostuma a veure cares habituals i molta gent jove, perquè la mitjana d’edat d’aquest centre és força baixa.

Per la seva banda, el gimnàs Snap Fitness, també obert les 24 hores, va arribar a Catalunya ara fa un any, amb la inauguració del seu primer centre el desembre del 2015. L’Albert Marco, copropietari d’aquesta franquícia, explica que tenen uns mil socis a cadascuna de les seus a Barcelona i Tarragona, i vuit establiments nous en projecció a Catalunya, entre els quals n’hi ha un parell més a la ciutat comtal, un a Gavà i un a Reus. L’empresari assegura que aquest tipus de gimnasos funcionen com els altres, “amb la diferència que a hores intempestives s’hi accedeix amb una targeta com es fa als hotels, a les pistes de pàdel i a altres espais esportius”. Tot i que a la nit no hi ha monitors, no ho considera menys segur: “No hem tingut mai cap incident fora del que és normal”.

Expansió

Amb la reforma horària encara molt lluny, sembla que l’opció de fer exercici fora dels paràmetres temporals convencionals guanya adeptes. Així ho creu Albert Marco, que assegura que l’auge de l’esport sense horaris acaba de començar. “Els gimnasos oberts les 24 hores del dia eliminen la principal excusa per exercitar-se, que és no tenir temps. Nosaltres sempre estem oberts!”, exclama.

Snap Fitness té previst inaugurar cent centres nous a tot Espanya abans del 2020, que se sumaran als dos catalans i els 2.000 que la marca ja té a 18 països. Més xifres: entre gener i febrer del 2017, Anytime Fitness sumarà als seus 31 locals de l’Estat noves seus a Vic, Esplugues de Llobregat, Mallorca i Zamora. A més, la cadena nord-americana preveu tancar l’any que ve amb 50 clubs a Espanya, amb nous gimnasos a Sevilla, Madrid, València i més centres a Barcelona, entre d’altres. Sembla que el negoci dels gimnasos oberts les 24 hores està en plena forma.