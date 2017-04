Quin ‘disbust’!

Si ets un egòlatra, suposo que el clímax de la teva vida deu ser que posin el teu nom a un aeroport abans de morir. Això, que només havia passat un cop a la història -a George Best, a l’aeroport de Belfast-, va canviar dimecres quan les autoritats portugueses van rebatejar el de Funchal, la capital de Madeira. El president del país, el primer ministre i el president de l’illa van fer d’escorta a Cristiano Ronaldo en una cerimònia en què van substituir l’antic nom de l’aeròdrom pel del futbolista, que per celebrar-ho devia convidar-los a tots a una ronda de rajos UVA.

Quina pena que en rebre aquest elogi -amb només 32 anys- l’astre hagués de veure com el seu pitjor malson arribava en forma de bust metàl·lic disposat a eclipsar el seu somriure impostat de mascle alfa. I és que el dia de la festa, sota d’una placa on s’enalteix la figura de CR7, s’hi va descobrir una escultura de bronze que els tuitaires encara no han aconseguit digerir. Bé, ni els tuitaires, ni els manufacturers xinesos que fabriquen marededeus, ni els artistes que pinten retrats a la Rambla. Des de dimecres, segur que tots ells se senten molt acompanyats professionalment, ja que han vist que tot i les seves limitades capacitats de clonació poden arribar a assolir llocs importants en l’àgora pública.

El bust de Ronaldo, expliquen els cronistes, el firma un home que era netejador de l’aeroport. Emanuel Santos, l’artista revelació, diu que li va demanar al director de l’aeroport si podia fer el bust del davanter i que el visionari estadista li va dir que sí. A continuació, quan va estar acabat, el va ensenyar al germà de Ronaldo i aquest hi va donar el vistiplau.

El futbolista li deu haver retirat la paraula al seu germà, que per una vegada que li encarrega una tasca li ha sortit fatal. No obstant això, també pot ser que Ronaldo, que li va donar llum verda, estigui content de l’espantall que li han fet, ja que en veure’ls junts la gent sempre pensarà que el Cristiano real és més guapo. És la simple aplicació de la lògica de les coristes, que no són mai més boniques que l’artista principal. El gran exemple és Malú, que portava les Supremas de Móstoles...

En qualsevol cas, a mi el que em fa patir és que si la teva aerolínia et deixa tirat allí i t’hi toca passar la nit, allò sigui com una casa encantada. ¿I si quan tot està en silenci, s’hi sent de fons el seu emblemàtic “seeeeehhhh” però en to fantasmagòric i d’ultratomba? O si et dius Irina i no et deixen entrar a l’illa... No ho sé, però amb un exèrcit d’assessors i de polítics volent-se fer la seva millor foto, si aquest homenatge a Sleepy hollow no ha fet saltar cap alarma fins que l’ha vist el món sencer, crec que tenim dret a dir que allí hi ha motius per no sentir-nos segurs. Quina pena per Madeira, que diuen que és tan bonic... Això sí, el bust farà la seva funció: serà la gran distracció dels viatgers quan hi hagi retards. Serà el seu Ecce homo de Borja. D’aquí uns anys, la Unesco reconeixerà els grans errors de la humanitat perquè no es repeteixin i hi inclourà el bust de CR7. Segur que llavors Madeira aconseguirà el valor turístic extra que buscava amb el canvi de nom.

I mentre els lladres de bronze dubten de si fondre aquesta escultura els pot portar malastrugança eterna, deixin-me parlar-los -no tinc diners per al psicòleg...- d’un tema que em preocupa. ¿Fins on ha d’arribar el nivell de desacreditació pública de Gwyneth Paltrow perquè afluixi? Després que els metges se li tiressin a sobre per recomanar a les dones netejar-se l’úter amb vapor i després que el món es morís de riure quan va dir que deixar-se picar per abelles era bo per combatre les arrugues, la guiri per excel·lència de Barcelona ha reincidit.

Qui l’assenyala ara és un estudi ni més ni menys que de la Universitat de Carolina del Nord, que diu que seguint les indicacions que dona en un llibre de receptes seu, es pot acabar amb salmonel·losi o campilobàcter. Una crida: “Hola, Gwyneth, per què no fas un llibre sobre com ser notòria sense tenir cap virtut en concret? Crec que seria realment rellevant, perquè en això tens una veu qualificada. Per què no deixes estar la salut, Gwyneth? O, si tant et preocupa, per què no destines part dels teus milions a finançar centres per a gent pobra, en comptes d’arrossegar cap al friquisme beauty-healthy les dones de classe mitjana?”

És que d’aquí dos dies dirà que mirar el bust daurat de Cristiano Ronaldo pot provocar despreniment de retina! Ben mirat, potser llavors li hauré de donar la raó...