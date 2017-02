El dissenyador italià Riccardo Tisci abandona Givenchy després de dotze anys exercint de director creatiu. Es creu que en un futur Tisci podria unir-se a Versace, marca per la qual ha sentit passió des que es va introduir en el món de la moda. Sempre ha expressat la seva admiració cap al desaparegut Gianni Versace i, a més, manté una relació d’amistat amb Donatella.

"Un agraïment gegant a Givenchy i LVMH (grup propietat de la firma), el meu equip increïble, el màgic taller i a tots els que han fet possible les 93 col·leccions i totes les altres aventures boges. El vostre amor i suport cada dia i nit restarà per sempre al meu cor #amor #Givenchy #persempre”. Amb aquest missatge, publicat dijous al seu Instagram, el dissenyador feia oficial la seva sortida, que es va produir el dia 31 de gener, quan va finalitzar el seu contracte.

L'última desfilada del dissenyador per la marca va ser a la recent Setmana de l’Alta Costura de París, on va presentar una la col·lecció de tardor que va rebre molt bones crítiques. Segons han informat alguns mitjans especialitzats en el sector, la firma francesa Givenchy no presentarà el 5 de març la seva col·lecció a la Setmana de la Moda de prêt-a-porter de París, que comença a finals de febrer.