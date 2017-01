Robbie Williams irrita la xarxa per Cap d’Any

Els principals concerts d’aquest Cap d’Any han donat més de si per la polèmica que per la música. Després de la desastrosa actuació de Mariah Carey a Times Square, no ha caigut bé tampoc la de Robbie Williams a Londres, retransmesa per la BBC.

El cantant va decidir baixar de l’escenari i cantar un tros d’ Auld Lang Syne quan els seus fans el van començar a tocar, a la qual cosa ell, al principi, va correspondre amablement donant-los la mà. Tot i això, en tornar a l’escenari les càmeres el van captar fregant-se les mans amb líquid desinfectant i fent cara de fàstic. Una audiència multitudinària va fer que es convertís en blanc de moltes crítiques de fans i també de no fans. Molts memses van riure d’ell a les xarxes socials.