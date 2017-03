Roben a casa de Kendall Jenner

La model Kendall Jenner va ser víctima ahir d’un robatori a la seva mansió de Hollywood, segons informava la web especialitzada en famosos TMZ. La germana de les Kardashian, que va abandonar la seva residència al migdia i no hi va tornar fins a la tarda, va notificar a la policia la desaparició de joies per valor de 200.000 dòlars. Segons explica el portal, els lladres van aprofitar l’absència de Kendall per infiltrar-se a casa seva i endur-se el botí. El clan està de pega: Kim, la germana gran de la model, va patir un atracament al gener a París en el qual li van robar 16 milions de dòlars, la major part en joies.