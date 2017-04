Ryan Reynolds, una de les persones més influents

L’actor Ryan Reynolds ha aconseguit fer-se un lloc en la llista de les cent persones més influents publicada per la revista Time. Cada un dels personatges inclosos en la selecció compta amb un text de suport d’un altre famós. En el cas de l’intèrpret de Deadpool, el text és de l’actriu Helen Mirren, a qui va conèixer durant el rodatge de La dama d’or.

En el seu escrit, la britànica assegura: “Ryan Reynolds és compromès, amable i generós, especialment amb les dones. Ell les aprecia per la cosa més senzilla del món: la seva humanitat”. Mirren continua dient: “Té un enginy natural i és capaç d’equilibrar la seva vida privada i pública amb gran destresa”.

Les seves paraules no han passat desapercebudes per a Reynolds, que ha agraït el reconeixement a través d’Instagram. En el peu de foto que acompanya una imatge seva, l’actor escriu: “A la meravellosa Helen Mirren: gràcies de cor per les paraules més amables que m’han dit mai”.

A part de Reynolds, en la selecció també hi figuren altres cares conegudes del món de l’espectacle com les actrius Viola Davis i Emma Stone. Pel que fa a l’àmbit musical, s’hi inclou els cantants Alicia Keys i Ed Sheeran.

La publicació de la llista de les cent persones més influents és una de les tradicions anuals més arrelades en el sector editorial nord-americà. Tot i que la selecció es fa des del 2004, l’editora Nancy Gibbs reconeix que aquest ha sigut un dels anys més complicats. “En els últims dotze mesos els debats polítics i socials han sigut primaris i irregulars, gairebé dissenyats per dividir-nos”, diu, i ho subratlla recordant que hi hagut diferents personatges que han optat per influir promovent l’odi. Entre ells, Gibbs assenyala Julian Assange i Steve Bannon, assessor de Donald Trump.