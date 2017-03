Scarlett Johansson demana el divorci al seu marit, Romain Dauriac

L'actriu nord-americana Scarlett Johansson ja ha demanat el divorci al seu marit, el francès Romain Dauriac, i s'anticipa una dura batalla legal per la custòdia de la seva filla, informa avui el diari 'The New York Post', segons recull l'agència Efe. Mitjans dels EUA ja van informar al gener passat que la parella s'havia separat l'estiu passat i, a més, s'ha vist l'actriu en actes públics recentment sense l'anell de casament.

D'acord amb el citat mitjà, l'advocada de Johansson, Judith Poller, ha lliurat aquest dimecres al defensor legal del seu ex, Harold Mayerson, els papers per divorciar-se de la seva parella. Segons Mayerson, l'encara marit de l'actriu està lluitant per aconseguir la custòdia de la filla que tenen en comú, Rose Dorothy Dauriac, que voldria emportar-se a viure amb ell a França, perquè la mare de la criatura "fa molts viatges".

"Serà un procés (legal) interessant", va dir l'advocat de Dauriac en declaracions que recull el diari novaiorquès. L'actriu i Dauriac, periodista i col·leccionista d'art, es van casar en secret el 2014 als Estats Units, després que Scarlett Johansson donés a llum a Rose Dorothy.