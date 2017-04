Selena Gómez: rumors de boda

Després d’haver-se recuperat satisfactòriament d’una malaltia, Selena Gómez està preparada per passar per l’altar. És el que assegura el portal Hollywood Life, que afirma que la cantant i actriu fins i tot està decidint ja on se celebrarà l’enllaç (i el vestit de boda).

L’altre contraent és el cantant conegut com a The Weeknd, amb el qual ha protagonitzat en els últims temps diverses escapades romàntiques a París o l’Argentina. Mentrestant, Gómez està d’estrena, ja que Netflix va fer debutar la setmana passada la primera temporada de la sèrie 13 reasons why, de la qual ella és productora executiva.