La Setmana de la Moda de Londres en 5 claus

El leitmotiv d’aquest mes és la moda. Fa pocs dies va cloure la icònica New York Fashion Week, i avui celebra l’última jornada una altra de les setmanes de la moda més rellevants del món: la de Londres. Per aquesta última passarel·la, una de les més avantguardistes, hi han desfilat firmes de reconeixement mundial, com ara J.W. Anderson, Versace i Topshop, i s’hi han pogut mostrar o consolidar noves tendències, com la moda unisex, l’estètica retro dels 90 i el See now, buy now. Repassem els hits d’aquesta passarel·la.

Moda unisex

J.W. Anderson i la seva roba tant per a home com per a dona

Un dels plats forts de la passarel·la ha sigut la col·lecció del dissenyador J.W. Anderson, un dels més avantguardistes del panorama britànic i que ha vestit personalitats com Alexa Chung, Rihanna i Kim Kardashian. Es tracta d’un dels pioners en la moda unisex. Tot i que aquest any ha presentat les seves col·leccions de dona i d’home per separat, diu que no vol dictar qui ha de fer servir què, i per això moltes de les seves peces són andrògines. Però ell no ha sigut l’únic que ha apostat per aquesta tendència a Londres. Julien Macdonald ha fet caminar els seus models masculins amb jaquetes ajustades amb lluentons, looks que tradicionalment es consideren femenins. El dissenyador opina que els homes se senten cada vegada més còmodes experimentant amb la moda. “Quan veus la teva xicota sortint amb un vestit espectacular, penses: «Vull estar tan guapo com tu»”, va explicar el dissenyador a la BBC Newsbeat.

Models de 73 anys

Simone Rocha ha comptat amb models de totes les edats

Qui diu que només poden desfilar noies joves? Simone Rocha ha trencat amb aquest tòpic i ha apostat per fer desfilar dones de totes les edats. El nom d’aquestes models són Benedetta Barzini, Jan de Villeneuve, Marie-Sophie Wilson i Cecilia Chancellor, amb edats que van dels 50 als 73 anys i amb una àmplia experiència en el món de la moda: algunes han posat per a Irving Penn i altres per a Mario Testino, i el seu rostre ha passat per les portades de Vogue. La col·lecció barrejava una confecció masculina amb teixits delicats com el vellut i el tul, que es combinaven amb estampats tan femenins com les flors. Un contrast interessant i bonic. La bellesa i l’estil no hi entenen d’edats.

Els 90 segueixen en voga

Versace ha mostrat una col·lecció inspirada en el rock’n’roll

La desfilada de Versus Versace va fer pujar el volum de la passarel·la anglesa amb el seu típic estil rock’n’roll. En un espai fosc i amb un gran protagonisme dels tons negres i blaus elèctrics, Donatella va mostrar la seva nova línia. L’aspecte de les models, entre les quals hi havia les germanes del moment Gigi i Bella Hadid, era descamisat i amb un aire rebel. Amb aquesta actitud destroyer, es van poder veure collarets, gomes als pantalons i, fins i tot, alguns tangues a la vista, que definien una col·lecció atrevida que va confirmar que els 90 segueixen sent una referència en voga.

‘See now, buy now’

Topshop i Burberry aposten

per aquesta tendència

Dues de les principals marques britàniques, Burberry i Topshop, han apostat per aquesta tendència per segon any consecutiu. El See now, buy now, que sembla que marcarà el futur de la indústria de la moda, significa que poques hores després de la desfilada ja es pot comprar la col·lecció a través de la pàgina web. Un regal per als impacients: els que veuen una peça que els agrada i no es volen esperar a tenir-la.

Toc avantguardista

Les bosses d’Anya Hindmarch són una oda a l’estil bohemi

Les bosses de Hindmarch eren un dels complements més esperats d’aquesta passarel·la i no han decebut. S’han pogut veure bosses de totes les mides i adornades amb una gran varietat de decoracions. A més, la dissenyadora ha mostrat una acolorida selecció d’accessoris inspirats en els països escandinaus -luxoses carteres, bosses, peces exteriors i sabates- en una passarel·la que semblava una muntanya coberta de neu. També ha donat color a la passarel·la la col·lecció de la jove dissenyadora emergent Molly Goddard, amb peces d’estil bohemi -des de faldilles i vestits de seda de colors lluents fins a jaquetes informals de cotó, passant per grans volants i mides exagerades- pensades per a un públic jove i, més aviat, atrevit.

Custo s’estrena a la passarel·la de Madrid amb una imatge renovada

Gairebé acabat d’arribar de la Setmana de la Moda de Nova York, on ja és un habitual imprescindible, després de més de 20 anys desfilant-hi, Custo Dalmau va debutar diumenge a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), amb Light Years, una col·lecció tardor-hivern 2017-2018 que ressalta la individualitat i combina tons brillants amb propostes experimentals pel que fa als teixits i les formes. Amb aquesta col·lecció, la firma catalana ha volgut connectar més amb els joves, però sense perdre la seva essència. “Ningú vol vestir com els seus pares, i la intenció és vendre el producte als fills dels nostres clients habituals”, va explicar el dissenyador a l’agència Efe, i va assegurar que després de 35 anys era el moment de renovar-se: “Neix un nou Custo Barcelona”, va declarar.

L’encarregada d’obrir la Setmana de la Moda de Madrid -que avui ja s’acaba- va ser una altra marca catalana, Desigual, amb un esdeveniment “experiencial”: va presentar la nova col·lecció a la seva botiga -que es va convertir en una passarel·la inusual- i va demanar als clients que votessin les peces i els looks que més els agradaven.

Durant sis dies, més de vint firmes i dissenyadors -com ara Agatha Ruiz de la Prada, Juana Martín i el barceloní Andrés Sardá, entre d’altres- han passat per aquesta passarel·la, que aquest any ha volgut homenatjar la dissenyadora Bimba Bosé, que va morir al mes de gener a causa d’un càncer. En aquest sentit, la passarel·la va encetar la primera jornada amb un vídeo de fotografies de la model, i David Delfín, dissenyador i amic íntim de Bosé, va posar en marxa la iniciativa #bimbaforever, amb la intenció de recordar-la i també de recaptar fons per la lluita contra el càncer. La iniciativa ha omplert els carrers de Madrid de cartells amb una imatge icònica de la model.